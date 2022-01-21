أخبار التوك شو.. الري تبرز أهمية مشروعات تبطين الترع ولا تأجيل لـ امتحانات الجامعات

تناولت برامج “ التوك شو " اليوم ، الجمعة ، مجموعة من البرامج والموضوعات الهامة ، ومن أبرزها :

أكد محمد غانم ، المتحدث باسم وزارة الري، تعقيبا على جهود الوزارة في ملف تبطين الترع، أن المشروع يهدف لإدارة سليمة للموارد المائية، وتوزيعها بشكل به نوع من العدالة والمساواة بين المزارعين.

وأوضح محمد غانم، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " المبادرة "، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز "، أن وجود الحشائش والمخلفات على الترع كانت تسبب إعاقة للمياه للمرور في الترعة، مما كان يستغرق أياما لوصول المياة لنهاية الترعة، منوها أن هناك بعض الأراضي الزراعية التي كانت تظلم في عدالة توزيع المياه بسبب استغراقها لأيام طويلة لتصل لنهاية الترع.

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك تدابيرا احترازية تتخذها الجامعات للحفاظ على صحة الطلاب فى ظل تطورات جائحة فيروس كورونا.



وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن فترة الامتحانات تعتبر الفترة التى يكون به تواجد للطلاب بنسبة قليلة، موضحًا أن الامتحانات تكون لفرقة واحدة وليس جميع الفرق فى يوم واحد.

قالت الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية العلاجية، إن ريجيم "البحر المتوسط" والذي تعتمده دول البحر المتوسط يعتمد في أساسه على الأسماك، ويصل معدل تناول الأسماك فيه 3 مرات أسبوعيا .

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، بالقاهرة الكبرى والمحافظات.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج “هذا الصباح”، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك استمرار في حالة برودة الطقس حتى الأسبوع القادم، مشيرة إلى أن اليوم يشهد حالة من الهدوء في سرعة الرياح، وسطوع أشعة الشمس، والذي يقلل من الإحساس ببرودة الطقس.

أكد الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تواصل مع أشرف قاسم مدافع الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، بسبب تدهور حالته الصحية، ووجه بدعم الوزارة له، وسيكون هناك بحث لكيفية علاجه سواء داخل أو خارج مصر بما يتناسب مع حالته الصحية الحالية: "مش هنسيب أشرف قاسم".



وأضاف فوزي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن وزير الشباب والرياضة أكد أنّه يساند كل اللاعبين الرياضيين في مختلف الألعاب، كما تنشئ الوزارة صندوقا لدعم الرياضيين بالتعاون مع بعض الجهات والبنوك المتخصصة ليكون منوطا بالصرف على قدامى اللاعبين الذين يتعرضون لظروف استثنائية مماثلة.

قال جمال رائف، الكاتب والباحث السياسي، إن مصر تحركت منذ 2014 بشكل متزن في سياساتها الخارجية مع إفريقيا والوطن العربي والغرب وأيضًا اتجهت إلى الشرق وهذا ماشهدناه بزيارة رئيس كوريا الجنوبية بالأمس ، متابعًا أن هذا الحراك الدبلوماسي المصري التنوع والمتزن نحصد نتائجه الآن على الداخل.

وأضاف جمال رائف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع على فضائية “الأولى” أن زيارة رئيس كوريا الجنوبية لمصر تعد أول زيارة لرئيس كوري جنوبي منذ 16 سنة وهناك اهتمام مصري لتوطيد العلاقات المصرية الكورية الجنوبية وظهر في عام 2014 بالتحديد .

خصص برنمج 8 الصبح فقرة خاصة بعنوان "طرق حماية أبنائنا وبناتنا عند استخدامهم للتكنولوجيا الحديثة لمنع اختراق البيانات والخصوصية؟".

قال تامر محمد خبير تكنولوجيا ومعلومات، إن توجيه النصيحة للمواطنين فى التعامل مع التكنولوجيا أمر مطلوب، موضحًا أن هناك بعض الأشخاص تتعرض لمشكلات كثيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي و استخدام البرامج الحديثة.

قال الدكتور عمرو حسن، أخصائي مساعد نساء وتوليد بقصر العيني، إن الحوامل واحدة من المجموعات الأكثر عرضة للمضاعفات والمشاكل من كورونا، مؤكدًا أهمية تلقى اللقاح أثناء فترة الحمل لتفادي مضاعفات الإصابة بكورونا، لافتًا إلى أنه يتم الحصول على اللقاح بعد مرور 3 شهور من الحمل .



وأضاف عمرو حسن عبر "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أنه لا يوجد أفضلية لنوع محدد من التطعيم للحوامل، وأن الحوامل تستطيع الحصول على أي نوع لقاح متوفر في السوق.



عرضت فضائية " أكسترا نيوز" نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال الأسبوع الماضي .

واستهل الرئيس عبد الفتاح نشاطه بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "التجلي الأعظم" ، ووجه بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع .

قال الدكتور ولاء جاد عبد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن معدلات الإنجاز في المبادرة تسير وفق الجدول الزمني للمبادرة، وأحيانا تكون سابقة له بعدد كبير من التدخلات، موضحة أن حياة كريمة "تكفل الكثير من مشروعات البنية الأساسية في القرى ، أو مرافق الخدمات المجتمعية.

وأضاف الدكتور ولاء جاد عبد الكريم ، خلال لقائه عبر "سكايب " لـ برنامج " المبادرة " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مجمعات الخدمات الحكومية من المشروعات التي أوشكت على الانتهاء في عدد كبير من القرى، ومتوقع بنهاية يناير الانتهاء من 95 % منه والبت في تجهيزه.