استشاري توضح فوائد ريجيم البحر المتوسط لصحة الكلى والجسم| فيديو

قالت الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية العلاجية، إن ريجيم "البحر المتوسط" والذي تعتمده دول البحر المتوسط يعتمد في أساسه على الأسماك، ويصل معدل تناول الأسماك فيه 3 مرات أسبوعيا .

وأضافت الدكتورة ياسمين الصيرفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن نفايات اللحوم الحمراء تتسبب في عبء على الكلى ، وبالتالي فإن ريجيم " البحر المتوسط " يساعد على التقليل من نسبة اللحوم في الأطعمة ، مما يقلل من أمراض الفشل الكلوي ، وأمراض القلب .

وأوضحت "الصيرفي" أن ريجيم البحر المتوسط يعتمد في أطعمته على "زيت الزيتون"، والذي يحتوي على مضادات أكسدة قوية جدا ، تحافظ على صحة الكلى ، كما أنه يفصل بين الشخص العادي ومريض السكر أو الكلويسترول .

وتابعت "الصيرفي" أن السمك مفيد ويحتوي على "أوميجا 3" ، واليود، إلى جانب أن ريجيم البحر المتوسط يعتمد على زيادة الفواكهة والخضروات ، واللجوء لـ النشويات المفيدة .

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قال الدكتور محمد صلاح، خبير التغذية، إن السكان المحيطين بالبحر الأبيض المتوسط يتميزون بانخفاض معدلات إصابتهم بالأمراض المزمنة المختلفة كأمراض القلب والسكرى، لافتًا إلى أنهم يتبعون نظام غذائي يعرف باسم حمية أو ريجيم البحر المتوسط.

وأضاف صلاح، في حوار خاص ببرنامج “يوم جديد”، المذاع على قناة الغد، أن ريجيم البحر الأبيض المتوسط هو واحد من أفضل وصفات الأنظمة الغذائية في العالم، والذى يشمل تناول الحبوب والفاصوليا والخضراوات والفواكه، وهذا النظام الغذائي لا يتضمن تناول الكثير من اللحوم بينما يعتمد على تناول زيت الزيتون بشكل أساسي حيث أنه مصدر هام للدهون المفيدة للجسم، والبعد عن الدهون المشبعة.

وأشار إلى أن هذا النظام الغذائي يعتبر غنيا جدا بالألياف والدهون الصحية النافعة والفاكهة والخضروات الملونة والتي تكون غنية بمضادات الاكسدة، إذًا فيساعدك هذا النظام على خسارة الوزن بشكل مؤكد وفى نفس الوقت بدون حرمان الجسم من العناصر الغذائية الهامة المختلفة.





