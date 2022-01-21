وزير الأوقاف: مشروع صكوك الأضاحي حقق عائدًا 142 مليون جنيه في 1443هـ

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدولة المصرية تشهد نقلة غير مسبوقة في جميع المجالات، مشيدًا بما شاهده من تطور ونقلة نوعية بمحافظة كفر الشيخ، وأنه لا تهاون في تطبيق التعليمات الخاصة بضبط الخطبة وقتًا وموضوعًا، وعدم السماح لغير المصرح لهم بالخطابة من اعتلاء المنبر، مؤكدًا أن صفحة الإمام على مواقع التواصل كمنبره، ويجب على تكثيف الجهود لضبط الخطاب الدعوي.



جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بقيادات الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ اليوم الجمعة بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء ياسر حفناوي، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وأشار وزير الأوقاف إلى نجاح مشروع صكوك الأضاحي وتحقيقه عائدًا غير مسبوق في العام الهجري 1443ه، حيث حقق 142 مليون جنيه، مكنت الوزارة من توزيع 1453 طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف على مليون و453 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، مما دعا إلى تعميم الفكرة وإطلاق الوزارة ل "صك الإطعام"، والذي يمتد على مدار العام، مؤكدًا أن مشروع صكوك الإطعام يحمل أبعادًا شرعية ومجتمعية وإنسانية كبيرة، وهو نموذج للتعاون بين مؤسسات الدولة، وسيتم توصيل الصك إلى مستحقيه بعزة وكرامة ومنع تصوير أي أحد من المستفيدين.



وعقب اجتماع الأئمة افتتاح محافظ كفر الشيخ ووزير الأوقاف لمسجد الأنصاري بقرية طويلة، ومسجد الأنصاري الذي افتتحه محافظ كفر الشيخ، ووزير الأوقاف مكون من طابقين على مساحة 850 مترا لكل طابق، بالإضافة إلى 600 متر مساحة تحيط بالمسجد من جميع الجهات، وله مئذنتان ارتفاع 60 مترا لكل مئذنة وقبة على الطراز الإسلامي مساحتها 350 مترا مربعا، كما يضم 16 دورة مياه، الطابق الأول مكون من مصلى الرجال ومصلى للنساء، وملحق يضم دورات مياه ومكان للوضوء، والطابق الثاني مكون من المصلى الرئيسي، هو ملحق يضم مكتبة للاطلاع وحجرة للإمام، واستراحة لكبار الزوار، واستراحة للإمام، والمسجد له ثلاثة مداخل رئيسية، والمسجد تم إنشاؤه عام 1949م وتم تجديده عام 2021م بالجهود الذاتية على نفقة أهل الخير.



كما تم افتتاح 5 مساجد أخرى، المسجد الكبير بمنشية الصفا بمركز كفر الشيخ على مساحة 1300 متر بتكلفة 7 ملايين و800 ألف جنيه، والمسجد البحري بالغنيمة بلاصفير بمركز دسوق على مساحة 682.5 متر بتكلفة 3 ملايين و410 ألف جنيه، ومسجد مخيزن بالرياض على مساحة 683.5 متر بتكلفة 4 ملايين 101 ألف جنيه، ومسجد عزبة فهمي بكفر الشيخ على مساحة 340 متر، بتكلفة 900 ألف جنيه، ومسجد عبداللطيف عامر على مساحة 600 متر، بتكلفة 3 ملايين جنيه

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