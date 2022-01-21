الكشف على 450 ألف مواطن في المجلس الطبي بصحة الفيوم

صرح الدكتورحاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم بان القومسيون الطبى بمديرية الصحة بقيادة الدكتورعماد الدين حسن - مدير القومسيون قام بالكشف على 450082 مواطن فى المجلس الطبى العام خلال عام 2021 منهم 14775 مستحقين لمعاش كرامة و29166 سائق و137 اجازة منع من السفر و111 منحوا اجازة مرضية و300 حالة تسنين .



وأفاد مدير القومسيون بان 6630 مواطن حصلوا على علاج على نفقة الدولة (المجلس الطبى المتخصص)، وأوضح السيد الدكتور وكيل الوزارة بأنه يجرى الآن أعمال تطوير داخل القومسيون الطبى بالمديرية بالتعاون مع ادارة التخطيط بالمديرية بقيادة الدكتور/هانى تاج .



وأوضح مدير القومسيون أنه تم توفير مقاعد تكفى حوالى 150 مواطنا كما تم عمل تندات لحماية المواطنين من أشعة الشمس.



كما تم عمل رقم كودى لكل مواطن حتى يتم تنظيم العمل وتادية الخدمة للمواطنين دون تزاحم.



كذلك تم إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل بيانات السائقين لجميع وحدات المرور لتسهيل العمل والبحث عن أى بيان، وجار عمل صيانة ومراجعة للاضاءة داخل حجرات الكشف ومازال التطوير مستمرا.