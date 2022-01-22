أوبرا تطلق أول متصفح ويب يسهل تداول العملات المشفرة.. إليك كيف يعمل؟

أعلنت شركة أوبرا Opera، عن إطلاق متصفحها الجديد Web3، وهو متصفح ويب يمنح مستخدميه محفظة تشفير مدمجة تمكنهم من الوصول بطريقة سهلة إلى العملات المشفرة وتبادل الرموز غير القابلة للاستبدال NFT للتطبيقات اللامركزية.

وبحسب ما ذكره موقع "tomsguide" التقني، يتوفر متصفح أوبرا Opera الجديد "Web3" في إصدار تجريبي مخصص لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وحاسبات Mac وهواتف أندرويد، وستتوفر نسخة iOS قريبا.



ما هو متصفح Web3؟

زودت أوبرا مستعرض الويب الجديد Crypto Browser، بميزات تسهل تبادل العملات الرقمية المشفرة، وهي عبارة عن شبكات لامركزية من الخوادم التي يمكن للأشخاص التنقل إليها بشكل فردي قائمة على تقنية "البلوكشين blockchains".



وعبر المحفظة الإلكترونية المتوفرة في متصفح Web3 من أوبرا، يمكن للمستخدمين التعامل مع العملات الرقمية الشهيرة مثل: Ethereum و Bitcoin و Celo و Nervos وغيرها.

ويمتاز متصفح أوبرا، بمزايا خاصة لحماية بيانات المستخدمين لإتمام عمليات التداول بشكل مشفر ومحمى، إلى جانب ميزات تشفير مدمجة دون الحاجة إلى تثبيت إضافات أو ملحقات إضافية للمتصفح، بالإضافة إلى تنبيهات وإشعارات مخصصة، وسيستمتع مستخدمو Opera أيضا بـ متصفح VPN بدون سجل، وحاجب الإعلانات الأصلي ومانع التعقب.



وقالت سوزي بات من أوبرا في منشور مدونة: " إن مستعرض Web3 الخاص بأوبرا مصمم خصيصا للعمل مع مجموعة متنوعة من التطبيقات اللامركزية أو dApps، فضلا عن توفير وظائف أعمق من المتصفح التقليدي الذي يحتوي على وظيفة إضافية أساسية لمحفظة الويب".

ووفقا لـ Opera، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى محافظهم المشفرة مباشرة من خلال المتصفح، دون الحاجة إلى تثبيت ملحقات مما يضيف طبقة أمان إضافية، وسيسمح Web3 أيضا للمستخدمين باستخدام المحافظ المستندة إلى مستعرض الجهات الخارجية مثل Metamask أو Coinbase أو Binance.