22.8 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة الأسبوع الماضي

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 22.8 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.326 مليار ورقة منفذة على 154 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 22.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.498 مليار ورقة منفذة على 177 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، نحو 11.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 756.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%.

وعلى صعيد المؤشرات.. تراجع المؤشر الرئيسي إيجى إكس 30 بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 11731.71 نقطة.. وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 2208.76 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 1.39% ليغلق عند مستوى 3231.96 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 2.38% ليغلق عند مستوى 13919.86 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 11.83% ليغلق عند مستوى 4727.79 نقطة.