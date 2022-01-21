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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجمة متربعة على قلوبنا.. روجينا تحتفل بعيد ميلاد نبيلة عبيد

نبيلة عبيد و روجينا
نبيلة عبيد و روجينا

هنأت الفنانة روجينا، النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، بمناسبة عيد ميلادها؛ وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت روجينا صورة للنجمة نبيلة عبيد وعلقت عليها "كل سنة وانتي أغلي وأحلى وأطيب وأرق نبيلة عبيد، كل سنة وأنتي دايما سعيدة، كل سنة وأنتي أرق القلوب كل سنة وأنتي جمال قلبك وحنيته لكل اللي حواليكي كل سنة وانتي نجمة متربعة على قلوبنا".

وتحتفل النجمة نبيلة عبيد، اليوم، بعيد ميلادها الـ 77، بعد مسيرة فنية طويلة وحضور اجتماعي دائم تمتع به الجمهور بطلتها وضحكتها الشهيرة، وتتحدث في المحافل الفنية عن مشوارها التمثيلي وكواليس حياتها الخاصة والفنية. 

شكلت نبيلة عبيد ثنائيات فنية مع العديد من النجوم وحققت معهم نجاحات سينمائية كبرى أبرزها الفنان محمود عبد العزيز في "العذراء والشعر الأبيض"، ونور الشريف في "الشيطان يعظ"، وأحمد زكي في "الراقصة والطبال" ويوسف شعبان في "حارة برجوان" و"الآخر" مع محمود حميدة وغيرهم من أعمالها الشهيرة. 

كانت حياة نبيلة عبيد مليئة بالمغامرات التي بدأت مع دخولها عالم الفن بدون علم أهلها، بعدما تعرفت على المخرج عاطف سالم أثناء دراستها في الجامعة وعرض عليها العمل في فيلم "مفيش تفاهم"، الذي شاركت به بدون علم أهلها عام 1961. 

تخوفت نبيلة عبيد من رفض أسرتها عملها في مجال التمثيل، ولكن بعد وساطة من أقاربها وافقت أسرتها على دخولها الفن والمجال الذي حققت به نجاحات كبرى في حياتها.

قدمت نبيلة عبيد طوال مشوارها أكثر من 100 عمل تتركز معظمها في السينما، إلى جانب أعمالها التلفزيونية الشهيرة التي كان منها العمة نور وسجن الزوجية وآخرها مسلسل سكر زيادة. 

IMG_٢٠٢٢٠١٢١_٢٣٠٩٢٧
IMG_٢٠٢٢٠١٢١_٢٣٠٩٢٧

https://www.instagram.com/rogenaofficial/p/CY_oZF4MTeo/?utm_medium=copy_link

روجينا تهنئة نبيلة عبيد بمناسبة عيد ميلادها الفنانة روجينا النجمة نبيلة عبيد

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