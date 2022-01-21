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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصور الكاملة من حفل إليسا بالتجمع الخامس

إليسا
إليسا

توافد الحضور على حفل الفنانة إليسا بالتجمع الخامس، والتقطت كاميرا صدى البلد صورا من كواليس التحضيرات.

ارتدت الفنانة إليسا فستان وردي اللون "بينك" معبرة عن سعادتها للمشاركة للمرة الثانية في حفل دعم مرضى أورام الثدى، وبدأت حفلها بأغنية يالا نعيش وكرمالك.

قررت إليسا خلع حذائها في حفلها بالتجمع الخامس بعد تقديم أغنيتين على المسرح، وأطلت إليسا في حفلها بفستان وردي اللون لدعم مرضى سرطان الثدى وغنت ميدلي من أعمالها.

تحيي المطربة إليسا حفلات غنائيا بإحدى فنادق القاهرة الجديدة، لصالح المؤسسة الخيرية لدعم مرضى أورام الثدى والنساء، الذي يتم تنظيمه على هامش المؤتمر الدولي الرابع عشر لأورام الثدي والعلاج المناعي. 
يأتي ذلك بعد ساعات من إحياء إليسا حفلا غنائيا على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض بصحبة الفنان السوري ناصيف زيتون. 
 

حفلات إليسا في أمريكا 

وكشفت الفنانة اللبنانية إليسا - من خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، عن جولة لها في الولايات المتحدة الأمريكية تحيي خلالها 4 حفلات غنائية في شهر فبراير المُقبل تزامنًا مع حفلات عيد الحب. 

وتبدأ الفنانة إليسا جولتها من ولاية تكساس الأمريكية وتحديدًا في مدينة هيوستن بحفل غنائي يوم 4 فبراير المُقبل، يتبعه حفل آخر بمدينة سان دييجو في ولاية كاليفورنيا يوم 5 فبراير، ثم تحصل على راحة 6 أيام وتواصل جولتها بحفل ديترويت في ولاية ميشيجان يوم 11 فبراير، وتختتم الجولة بعدة سهرات من يوم 12 إلى 16 فبراير في جزر بهاما في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

كان أحدث ألبومات إليسا، هو ألبومها " صاحبة رأي" الذي طرحته في أغسطس 2020 وذلك بعد تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا، ويضم الالبوم 18 اغنية ، من بينهم 4 اغاني لبنانية واغنية لداليدا.

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