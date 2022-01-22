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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برعاية الرئيس .. اليوم افتتاح المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة

اليوم افتتاح المهرجان
اليوم افتتاح المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة

تنطلق اليوم السبت فعاليات المهرجان الدولي الخامس للتمور بسيوة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى الإماراتية ووزارة التجارة والصناعة ومحافظة مطروح.

 


 

كان  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التقى  أمس الجمعة، مع الدكتور عبدالوهاب زايد امين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى  بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وعدد من مشايخ سيوة لبحث التجهيزات النهائية لانطلاق

نقل آمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تحيات سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي، ودعمه للمهرجان الذى يعدمهرجان سيوة يعد الام للمهرجانات وانطلقت منه الطموحات والإنجازات سواء بسيوة او الوادى الجديد او الواحات البحرية و استراتيجية زراعة النخيل وغيرها ،مع التشرف برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمهرجان  الخامس هذا العام

وتقدم بالشكر لكل من ساهم من تنفيذيين وشعبيين ومتطوعين بمحافظه مطروح كفريق واحد  بتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  والحرص على نجاح المهرجان مع التأكيد على تقديم كافة الدعم والتعاون،وكذلك الشكر لجهود اللجنة العلمية على تقيمها واختياراتها لنتائج الفائزين والتى سيعلن عنها خلال المهرجان.

بينما وجه محافظ مطروح الشكر  للدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى والمعاونيبن معه على  الاهتمام والدعم  والتنظيم والتجهيز اللائق بالمهرجان،وبما يحققه من استفادة  واضافة للمزارعين والمنتجين بسيوة  من خبرات ومعلومات استفاد منها اهالى سيوة

وقرر محافظ مطروح صرف نصف شهر مكافأة للعمال بمجلس مدينة سيوة على الجهود المبذولة استعدادا لمهرجان التمور الدولي الخامس بسيوة من أعمال نظافة وإنارة وتجهيزات وغيرها.

المهرجان الدولي الخامس للتمور سيوة الرئيس عبد الفتاح السيسي جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر محافظة مطروح

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