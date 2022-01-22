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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد موستانج ماخ 1 تتحدى بورشه كايمان جي تي 4 وكايمان 718 في سباق تسارع| فيديو

فورد موستانج ماخ
فورد موستانج ماخ 1 تتحدى بورشه كايمان جي تي 4 وكايمان 718 في

ظهرت في الأيام الماضية تقارير المبيعات العالمية للشركات المصنعة للسيارات ومراكز الإحصاءات المتخصصة الخاصة بعام 2021، وبطبيعة الحال كانت بعضها إيجابية والآخرى سلبية، ومن بين الأرقام السلبية جاءت سيارة فورد موستانج، حيث كان عام 2021 الأسوأ في تاريخ السيارة المهر البالغ عمرها 56 عاماً.

فورد موستانج ماخ 1 تتحدى بورشه كايمان جي تي 4 وكايمان 718 في سباق تسارع 

 سلمت فورد 52.414 سيارة من موستانج ماخ 1 في الولايات المتحدة خلال عام 2021 ويمكن أن تتغير الأمور قريباً، نظراً لاقتراب جيلاً جديداً من موستانج قيد التطوير، فمن المتوقع أن يغري العديد من المشترين الجدد، ولكن كيف يعمل النموذج المنتهية ولايته على شريط السحب وسباقات التسارع؟

 

لقد رأينا الكثير من سباقات السحب مع موستانج الحالية بجميع إصداراتها ومخزونها وتعديلها، وقررت قناة Carwow أن يروا كيف ستتنافس  سيارة العضلات الأمريكية فورد موستانج ماخ 1 ضد سيارة رياضية ألمانية من مدينة شتوتغارت في فيديو جديد لسباق السحب، حيث تلتقي موستانج بسيارة بورشه كايمان جي تي 4 وبورشه كايمان 718، يعد هذا اختياراً غريباً نوعاً ما للسيارات ولكن قال  المراجعون أنه منطقي تماماً.

فورد موستانج ماخ 1 تتحدى بورشه كايمان جي تي 4 وكايمان 718 في سباق تسارع 

البداية تأتي سيارة بورشه جي تي 4 ، لديها محرك سداسي الأسطوانات بسعة 4.0 لتر يعمل بنظام السحب الطبيعي، يولد 420 حصانًا (309 كيلو وات) و310 رطل قدم (420 نيوتن متر) من عزم الدوران، يتم توجيه القوة إلى العجلات الخلفية حصرياً من خلال علبة تروس يدوية من ست سرعات، يبلغ وزن السيارة 3130 رطلاً (1420 كجم).

فورد موستانج ماخ 1 تتحدى بورشه كايمان جي تي 4 وكايمان 718 في سباق تسارع 

وفي مقابل ذلك تعتمد موستانج ماخ 1 على محرك V8 سعة 5.0 لتر يعمل بالسحب الطبيعي بقوة 460 حصان (339 كيلو واط) و390 رطل قدم (529 نيوتن متر)، كما أنه يستخدم ناقل حركة يدوي يرسل الطاقة إلى العجلات الخلفية، تعتبر هذه السيارة هي الأقوى بين الثلاثي المشارك وفقاً للأرقام لكنها أيضاً الأثقل حيث يبلغ وزنها 3884 رطلاً (1.807 كجم).

فورد موستانج ماخ 1 تتحدى بورشه كايمان جي تي 4 وكايمان 718 في سباق تسارع 

جاءت السيارة الثالثة بورشه كايمان 718 ذات المستوى الأساسي، وتعد هي السيارة الوحيدة المزودة بصندوق تروس أوتوماتيكي في هذا السباق، حيث لديها أصغر محرك بين جميع السيارات الثلاث، والذي يأتي بسعة 2.0 لتر مزود بوحدة شاحن توربيني، يولد قوة تصل الى 300 حصان (221 كيلو واط) و280 رطل قدم (380 نيوتن متر) من عزم الدوران، ويبلغ وزنها بوزن 3.009 أرطال (1.365 كجم)، وهي الأخف وزناً في سباق السحب هذا.

سيارة فورد فورد موستانج CARWOW الأمريكية سيارة العضلات فورد موستانج ماخ 1 سيارة بورشه جي تي 4 بورشه كايمان 718

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