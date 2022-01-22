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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عن الرجل الشرقي والزواج وخسارة 17 مليون دولار.. تصريحات مثيرة لـ نوال الزغبي

نوال الزغبي
نوال الزغبي

حلت الفنانة نوال الزغبي ضيفة علي برنامج حبر سرى ، والذى يتم عرضه علي قناة القاهرة والناس ، وقد كشف عن العديد من التفاصيل وادلت بعدد من التصريحات المثيرة نستعرضها في السطور التالية : 

الزواج : 

وكشفت "نوال الزغبي"، عن رأيها في الزواج قائله: "الحب شيء جميل، لكن بشرط أن يكون حقيقيا".
وتابعت: "قصة الزواج شايلاها من دماغي؛ بسبب إن مفيش حد في حياتي".

وأضافت نوال الزغبي، أنها تحب حياة العزوبية، قائلة: "مفيش أحلى من الحرية، وأول واحد حبيته في حياتي؛ اعترف لي بحبه، واعترفت له بحبي، كان عمري 15 سنة ".

جورج قرداحي : 

وكشفت "نوال الزغبي"، عن رأيها في تصريحات الوزير اللبناني جورج قرداحي، قائلة: "تصريحات كارثة لأننا بلد نمر بمصاعب كثيرة، وكل شخص يصدر تصريحات تضر بعلاقات البلد، ونحن في حاجه للعرب".

وأضافت: "نحن في حاجه للبلاد العربية، وعايزنها تحضنا لأننا بقينا لوحدنا، وبحاجه لمساعدة"، لافته: "طلبنا منه الاستقالة لأنه غلط كثير بحق الناس.

الطبيب النفسي : 

أكدت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، أنها لم تلجأ إلى طبيب نفسي طوال حياتها وتعودت أن تتحدث مع نفسها وتصارح نفسها ولكنها في مرة احضرت طبيب نفسي لابنها الصغير وطرده من المنزل، مضيفة: "اللي شوفته في حياتي خلاني زيرو ثقة في الناس وأنا ست قوية واتظلمت كتير في حياتي".

الرجل الشرقي : 

هاجمت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، الرجال فى الوطن العربي الذين يكرهون أو يغيرون من نجاح زوجاتهن، قائلة: "اللي بيكرهوا نجاح الست اللي معاهم بيبقوا مش رجالة، والراجل اللى بيثق فى نفسه بيبقى راجل، ولكن شبه راجل هو اللى بيغير من نجاح مراته، ومش بشوفه راجل والناس اللى بتغير بحقد ببعد عنها.

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خسارة ملايين الدولارات : 

وتحدثت "نوال الزغبي"، عن إحساسها عندما أبلغوها أن رصيدها في البنك تحول من 17 مليون دولار إلى صفر، قائله: "أنا مريت بظروف في حياتي خسرت فيها فلوس كتير.. مش هتقف عند دول".

وأضافت: "زعلت كتير واتضايقت واتقهرت كتير، لكن أدركت أن ربنا هو الذي يعطي ويأخذ"، لافتة: "كانت صدمة كبيرة".

وأكدت: "أنا كتير مؤمنة برب العالمين وأتوكل عليه في كل شيء، وعندما يعطيني بشكره وعندما يأخذ مني بشكره"، مردفه: “أهم حاجه الصحة إحنا اللي بنعمل الفلوس”.

 

مصر : 

أكدت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، أن مصر تعيش حالة من الازدهار العظيم بالنسبة لها كلبنانية تعاني في بلادها، وأشادت بالرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة: "الرئيس المصري جدع وراجل وعنده مسئوليات كتير بس الخير هيعم أكثر وأكثر وبحسد المصريين عليه وربنا يديله طولة العمر".

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