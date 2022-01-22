بحسد المصريين عليه.. نوال الزغبي: الرئيس السيسي جدع وراجل والخير هيعم معاه.. فيديو

أكدت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، أن مصر تعيش حالة من الازدهار العظيم بالنسبة لها كلبنانية تعاني في بلادها، وأشادت بالرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة: "الرئيس المصري جدع وراجل وعنده مسئوليات كتير بس الخير هيعم أكثر وأكثر وبحسد المصريين عليه وربنا يديله طولة العمر".

وأضافت الفنانة نوال الزغبي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها تعرضت للويل من بلادها وحكام بلادها، متابعة: "مصر بقى فيها ازدهار مخيف وأنا كلبنانية شوفت الويل من بلدي والويل من حكام بلدي ولما تيجي مصر وتشوفي الخير والازدهار بحس انى عايشة فى لندن".

وتابعت: "وضع مصر لما تكون بلد طالعه من مشكلة كبيرة بيكون الوضع مش مظبوط ولكن مصر تتقدم إلى الامام وأنا كلبنانية بعرف قيمة اللي بيحصل في، واحنا في لبنان الى الوراء ومصر إلى الامام ونتمنى لبلدنا اللي بيحصل فى مصر وأتمنى واحد زي السيسي يحكمنا".

