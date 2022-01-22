أمريكا: نحث جميع الأطراف في اليمن على وقف التصعيد والالتزام بحل دبلوماسي

دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى وقف التصعيد في الصراع اليمني بعد سقوط "أكثر من 100 ضحية في الأيام الأخيرة".

وقال بلينكن في بيان إن "الولايات المتحدة تدعو جميع أطراف النزاع إلى وقف التصعيد والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، والمشاركة الكاملة في عملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة".

وكان التحالف العربي في اليمن أعلن عن بدء شن "ضربات جوية دقيقة" لتدمير قدرات مليشيات الحوثي في الحديدة ومناطق أخرى.

ويأتي التصعيد بعد الهجوم بطائرات مسيرة على الإمارات العربية المتحدة، الذي أعلنت مليشيات الحوثي مسؤوليتها عنه. وأفادت الأنباء بأن هذه الهجمات على مطار أبو ظبي الدولي ومنطقة صناعية مجاورة خلفت ثلاثة قتلى من المدنيين.

وكثف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، في الأيام الماضية عملياته العسكرية لاستهداف مخازن السلاح ومواقع إطلاق الصواريخ والطيارات المسيرة في صنعاء وصعدة، والتي تستهدف بها مليشا الحوثي الأعيان المدنية في السعودية عادة، إلا أنها وسعت مجال استهدافها ليشمل أهدافا مدنية في الإمارات.

إلى ذلك، حذر في بيان الأسبوع الماضي، المليشيات من الاستمرار في اعتداءاتها على المدنيين، داعياً إلى وقف نشاطها العدائي فوراً وإخلاء المعسكرات في صنعاء، مؤكداً مراقبة تحركاتها. وقال إنه في حال عدم انصياع الحوثيين سيتم قصف وضرب تلك المواقع، وفقاً لمعايير القانون الدولي.