التحالف العربي: نفذنا ضربات جوية ضد الحوثيين في صنعاء

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، إنه نفذ ضربات جوية دقيقة ضد أهداف عسكرية مشروعة لمليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضاف التحالف في بيان بثته قناة "الإخبارية" السعودية: "العملية العسكرية تأتي استجابة للتهديد وتحييدا لخطر الهجمات العدائية".

ومنذ قليل، قال التحالف إنه دمر منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة البيضاء اليمنية، وذلك بعد ساعات قليلة، من إعلان التحالف بقيادة السعودية، تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الحوثيين بعدد من المحافظات.

وقال التحالف في بيان مساء الخميس: "نتتبع القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين وهم ليسوا بمنأى عن التعامل"

وتابع: "العملية استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات".

وخلال الأيام الماضية، نفذ التحالف عددا من الضربات الجوية ضد الحوثيين ومواقعهم العسكرية في العاصمة صنعاء، وغيرها من المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتهم.

كما بث مقاطع مصورة تظهر تحويل الميليشيات إلى مطار صنعاء لقاعدة عسكرية بما يهدد الملاحة فيه.

وتكبدت مليشيات الحوثي مؤخرا خسائر ثقيلة خصوصا في محافظتي شبوة ومأرب، حيث قدرتها حصيلة تتبعتها "العين الإخبارية"، بأكثر من 3230 قتيلا منذ مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، وذلك خلال الضربات الجوية للتحالف العربي فقط.