السعودية.. التحالف يكشف حقيقة استهداف مركز احتجاز في محافظة صعدة

أصدر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، منذ قليل، بيانًا عاجلاً نفى فيه ما تم تداوله بشأن استهداف طيرانه لمركز احتجاز في محافظة صعدة اليمنية.

وقال التحالف في البيان الذي نشرته قناة "الإخبارية" السعودية: " ما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف مركز احتجاز بمحافظة صعدة عار من الصحة".

وأضاف: "ما سوقت له ميليشيات الحوثي الإرهابية يعبر عن نهجها التضليلي المعتاد، وسنكشف الحقائق والتضليل الإعلامي الحوثي بشأن الهدف والموقع محل الادعاء".

كان التحالف قد أعلن فجر الخميس، أنه بدأ تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات مليشيا الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية.

وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، إن قواته تتابع القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين وليسوا بمنأى عن التعامل، مضيفاً أن هذه العملية تأتي استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات.

وكثف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، في الأيام الماضية عملياته العسكرية لاستهداف مخازن السلاح ومواقع إطلاق الصواريخ والطيارات المسيرة في صنعاء وصعدة، والتي تستهدف بها مليشا الحوثي الأعيان المدنية في السعودية عادة، إلا أنها وسعت مجال استهدافها ليشمل أهدافا مدنية في الإمارات.

إلى ذلك، حذر في بيان الأسبوع الماضي، المليشيات من الاستمرار في اعتداءاتها على المدنيين، داعياً إلى وقف نشاطها العدائي فوراً وإخلاء المعسكرات في صنعاء، مؤكداً مراقبة تحركاتها. وقال إنه في حال عدم انصياع الحوثيين سيتم قصف وضرب تلك المواقع، وفقاً لمعايير القانون الدولي.