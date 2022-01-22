وزير النقل: نتعاون مع كوريا الجنوبية لتصنيع 40 قطارا جديدا| شاهد

قال وزير النقل، اللواء كامل الوزير: إن زيارة رئيس كوريا الجنوبية لمترو الأنفاق زيارة مهمة ، مؤكدا أن دولة كوريا الجنوبية صديقة وتتعاون في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق .

وتابع وزير النقل ، خلال تصريحات تلفزيونية لـ " أخبار مصر " والمذاع على الفضائية " المصرية " ، أن شركة " هيونداي روتم الكورية " من الشركات العملاقة في العالم في مجال تصنيع قطارات المترو ، والسكك الحديدية ، بالإضافة إلى أنها تعمل في مشروع تحديث الإشارات من الميكانيكية للإشارات الكهربائية .

وصرح أنه تم عمل عقد من شركة " هيونداي روتيم " الكورية لتصنيع 40 قطارا، بهم 320 عربة مترو ، ونسبة تصنيع محلي تصل لـ25 % من المكونات .

قام صباح اليوم رئيس جمهورية كوريا الجنوبية موون جاي إن والوفد المرافق والذي يزور مصر حاليا بزيارة للخط الثالث لمترو الأنفاق وحيث كان في استقباله الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ورئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

حيث بدأت الجولة باستقلال أحد قطارات الخط الثالث للمترو المتجهة إلى ورشة العمرة الجسيمة لقطارات الخط وذلك من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة»، حيث تشمل محطة لمترو ‏الخط الثالث «تم افتتاحها وتشغيلها» ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة - السويس» ‏ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي «عدلي منصور – السلام.

في بداية الجولة رحب وزير النقل بضيف مصر الكبير الرئيس الكوري الجنوبي معربا عن سعادته وكل العاملين بوزارة النقل المصرية بالزيارة التاريخية لأحد مشروعات النقل الهامة في مصر والتي يعبر التعاون المشترك بها تجسيدا للعلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

بالعمل المستمر على تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبنا.



مشيرا إلى التعاون المشترك المثمر في عدد عدد من قطاعات النقل مثل السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي، ثم استمع الرئيس الكوري الجنوبي خلال استقلال القطار لشرح مختصر عن مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق الذي يربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى ويمتد بطول 41.2 كم وعدد 34 محطة وقد تم تشغيل 3 مراحل منه بطول 23.5 كم وعدد 19 محطة وجاري حالياً تنفيذ تالمرحلة الأخيرة منه بطول 17.7كم وعدد 15 محطة.