صقيع وأمطار في عدة مناطق.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا

تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس غدا “الأحد”، أجواء باردة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

صقيع وأمطار

وعن حالة الطقس غدا، ليلا، قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء تظل شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط وشمال الصعيد.

وعن الظواهر الجوية المؤثرة، يشهد الطقس غدا، نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون هناك أيضا فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى 8

السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 9

شمال الصعيد 16 للعظمى والصغرى 5

جنوب الصعيد 20 للعظمى والصغرى 8

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 20 للعظمى والصغرى 12