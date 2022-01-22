الأردن.. الأرصاد تحذر من الصقيع والتجمد في الليالي المقبلة

حذرت إدارة الارصاد الجوية الأردنية من تشكل الصقيع في العديد من المناطق وحدوث حالة تجمد فوق المرتفعات الجبلية العالية وأماكن تجمع المياه، ليل اليوم "السبت".

وقالت إن الاجواء الليلة ستكون شديدة البرودة في أغلب المناطق، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن المملكة ستتأثر بعد ظهر غد “الأحد” بمنخفض جوي يتمركز جنوب تركيا حيث تتكاثر كميات الغيوم وتسقط الأمطار في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجياً أثناء الليل الى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية قد تكون غزيرة أحياناً في أجزاء من شمال المملكة خلال ساعات الليل.

وبينت أن هناك احتمال ضعيف بسقوط زخات خفيفة من الثلج الممزوجة بالمطر فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية تكون غير مؤثرةن وذلك في ساعات متأخرة من الليل .

وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول أمطار، وتدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الصحراوية بسبب الغبار، وخطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، وتشكل الانجماد في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات العالية الجنوبية.

ويشهد يوم الاثنين انخفاضا فى درجات الحرارة، لتصبح الأجواء شديدة البرودة، وغائمة جزئياً إلى غائمة مع استمرار هطول الأمطار أثناء النهار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، مع وجود فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من الثلج الممزوجة بالمطر فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية تكون غير مؤثرة.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولات، وتشكل الصقيع وحدوث تجمد في ساعات الليل في العديد من المناطق.

ويوم الثلاثاء ترتفع درجات الحرارة قليلا، وتبقى الأجواء باردة جداً ومستقرة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة.

كما حذرت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية من خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح وساعات الليل المتأخرة في العديد من المناطق.