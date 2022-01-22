قدم مسلسل باب الحارة| وفاة المخرج السوري بسام الملا

أعلنت نقابة الفنانين السوريين وفاة الفنان والمخرج بسام الملا ، ولم تعلن تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان.

وكتبت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق، في منشور لها عبر فيسبوك: «فرع دمشق لنقابة الفنانين .. ينعي اليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا .. وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد الدفن والعزاء .. إنا لله وإنا إليه راجعون».

حول بسام الملا

يذكر أن المخرج بسام الملا ، دخل معهد الفنون وكان في مجموعته المخرج مروان بركات وتخرجوا كمخرجين بنفس السنة، وقدم العديد من الأعمال الدرامية السورية الناجحة من أبرزها: «الخوالي، باب الحارة ج1، أيام شامية، باب الحارة ج3، العبابيد، الخشخاش».

أحدث أعمال بسام الملا

وكان أخر أعمال بسام الملا الفنية، هو مسلسل سوق الحريرالذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني للعام الماضي 2021.

مسلسل سوق الحرير

حقق الجزء الأول من سوق الحرير نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرا، وهو من إنتاج "MBC Studios" بالتعاون مع الأخوين بسام ومؤمن الملا، وهو من إخراج المثنى صبح، وبطولة كوكبة من نجوم الدراما السورية أبرزهم سلوم حداد، بسام كوسا، كاريس بشار، نادين تحسين بك، فادي صبيح، وفاء موصللي، عبد الهادي الصباغ، قمر خلف، ميلاد يوسف، ريام كفارنة، نجاح سفكوني، يزن خليل.

مسلسل سوق الحرير يتواصل عرضه على MBC في رمضان فيما تعرض كل حلقة من حلقاته على منصة "شاهد VIP" قبل 24 ساعة من عرضها على MBC.

يقدم المسلسل سوق الحرير في دمشق فترة الخمسينات من القرن الماضي، وما شهدته من ازدهار وانفتاح اجتماعي وثقافي وسياسي وفني واقتصادي. وأكد منتجو العمل أن الجزء الثاني من سوق الحرير سيشهد اختلافاً قد يكون نوعياً عن الجزء الأول، مع استمرار "الحدّوتة" ببنيتها الدرامية من الناحيتين الزمانية والمكانية، إلى جانب شخصياتها الرئيسية الفاعلة.