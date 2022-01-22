رئيس مياه مطروح يتفقد محطة إزالة الحديد والمنجنيز بواحة سيوه

تفقد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح محطة إزالة الحديد والمنجنيز الجديدة بقرية المراقي بمدينة سيوه لمتابعة تنفيذ المراحل النهائية المحطة تمهيدا لافتتاحها.

وأوضح أن المحطة تعمل بطاقة إنتاجية 5000 م3/اليوم بتكلفة مالية قدرها ١٦ مليون جنية والتي تأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " المرحلة الثانية فى المرحلة الأولى بمحافظة مطروح وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة لأهالي مدينة سيوه.

كما تفقد محطة إزالة الحديد والمنجنيز القديمة بمنطقة الدكرور لمتابعة سير العمل والمعدات واللقاء بالعاملين بالمحطة ومدي مستوي الخدمة المقدمة لأهالي مدينة سيوه.