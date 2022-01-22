تعرف على أسعار الخضروات و الفاكهة في الأسواق.. فيديو

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم السبت الموافق 22 يناير في الأسواق ، ورصدت عدسة “صدى البلد” صباح اليوم أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق مدينة نصر.

في البداية قال عم رجب صاحب أحد محلات الخضروات بسوق مدينة نصر، إن أسعار الخضروات تشهد انخفاضا نسبيا، حيث سجلت أسعار الكوسة 12 جنيها للكيلو، والبسلة 12 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكيلو للطماطم 5 جنيهات، سعر البطاطس 7 جنيهات للكيلو و البصل الأحمر و الأبيض 4 جنيهات للكيلو والخيار الصوب 7 جنيهات للكيلو و البطاطا 4 جنيهات للكيلو.



و تابع: الفلفل الحامي 7 جنيهات للكيلو فيما سجل فلفل الألوان 16جنيها للكيلو، والليمون 12 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الثوم الصيني السايب ل 36 جنيها.



كما كشف رجب، عن انخفاض بعض أنواع الفاكهة خلال الفترة الحالية، التفاح المصري 25 جنيها للكيلو ، والبرتقال بصرة و اليوسفي 7 جنيهات للكيلو والكانتلوب والموز بـ 9 جنيهات للكيلو و الجوافة 10 جنيهات للكيلو، مشيرا إلى أن التفاح البولندي 18 جنيها للكيلو ،و الكاكا 20 جنيها للكيلو، والرمان 13 جنيها للكيلو.



والجدير بالذكر تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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