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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تهنئ وزارة الداخلية بـ عيد الشرطة

القوات المسلحة
القوات المسلحة

قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة لوزارة الداخلية ورجالها الأوفياء بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة ، سائلين المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والإستقرار وأن نظل دوماً حصناً وسند لمصرنا الغالية .

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.

موقعة الإسماعيلية التى استشهد فيها 50 من رجال البوليس المصري و80 جريحًا أخرين علي يد قولت الاحتلال الإنجليزي يوم 25 يناير 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتعتبر موقعة الإسماعيلية من أقوى المعارك التى خاضتها الشرطة المصرية ضد قوات الاحتلال البريطاني عندما رفضت قوات الشرطة تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للقوات البريطانية، ما أدى لاشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية وأسفر عن استشهاد 50 شرطيًا مصريًا و80 جريحًا.

القيادة العامة للقوات المسلحة وزارة الداخلية عيد الشرطة القوات المسلحة الشرطة المصرية موقعة الإسماعيلية

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