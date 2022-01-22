الدوري الإنجليزي .. رونالدو يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام

أعلن رالف رانجنيك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي لمواجهة وست هام، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

دي خيا - تيليس - فاران - دالوت - فريد - مكتوميناي - برونو فيرنانديز - إيلانجا - جرينوود - كريستيانو رونالدو.

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز على وست هام الذي يقدم مستويات رائعة منذ بداية الموسم، لكي يقربه الفوز من المربع الذهبي، وينتظر تعثر الثنائي توتنهام وآرسنال.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد وست هام في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.