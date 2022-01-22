كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها الفريق مواجهة غزل المحلة المقرر لها في الخامسة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – حازم إمام

خط الوسط: محمد أشرف”روقا” – يوسف إبراهيم”أوباما” – إسلام جابر – محمد أوناجم- رزاق سيسيه.

خط الهجوم: عمر السعيد



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: السيد عطية – عبد الله جمعة –محمد حسام “بيسو” - شيكابالا – سيف جعفر –احمد زكي - أيمن حفني – يوسف أسامة- حسام أشرف.