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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفيوم .. رفع 8 آلاف طن قمامة وإزالة 868 حالة إشغالات متنوعة

سارة الوحدة المحلية
سارة الوحدة المحلية بالفيوم أثناء رفع القمامة

نظمت محافظة الفيوم عدداً من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وسنورس ويوسف الصديق وطاميه، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 7945 طن قمامة، وإزالة 868 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 2023 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.

أوضح  أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم خلال الأسبوع الماضى، تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، أسفرت عن رفع 3100 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم، وتشمل شوارع  السد العالي، وسعد زغلول، والنبوي المهندس، والملك الناصر، والحرية، والجمهورية، وبطل السلام، وطريق باغوص العقرب،  وكذلك الشوارع الداخلية بمناطق مصطفى حسن، ودار الرماد، وكيمان فارس، بالاضافة الى رفع المخلفات من الطرق الرئيسية ومداخل القرى والوحدات المحلية بالعدوة، وسيلا، وزاوية الكرادسة، وهوارة المقطع، ودسيا، وهوارة عدلان، واللاهون، والشيخ فضل، ومنشاة عبدالله.


وأضاف، أنه تم إزالة 400 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع، فضلاً عن تحرير 75 محضر إشغال طريق، كما تم صيانة وتركيب 450 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية بالمدينة، والشوارع الداخلية بالأحياء، وصيانة كشافات طرق قرى سيلا، والعدوة وكفور النيل، ودمو، وزاوية الكرادسة، ودسيا، وتلات، والشيخ فضل، وعزبة بهنس.

كما تم تشكيل حملة للمرور، علي المطاعم والمقاهي والمحال التجارية والورش، للتأكد من إلتزام أصحاب هذه المنشآت بالإجراءات الوقائية والاحترازية ومواعيد الغلق المقررة، بمدينة ومركز الفيوم، أسفرت عن غلق عدد 8 مقاهى وكافيه، وعدد 4 محلات لمخالفة مواعيد الغلق المقررة.

ولفت المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، إلى تنظيم 10 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2075 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 211 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة وتركيب 263 كشاف انارة، حيث تم صيانة 233 كشاف، وتركيب 30 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.


فيما أشار المحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، إلى تنظيم 6 حملات مكبرة للنظافة العامة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 750طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 28 حالة إشغالات متنوعة في المهد، كما تم تركيب وصيانة 410 كشاف إنارة بمدينة يوسف الصديق وقرى المركز.


كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طاميه،  بتنظيم 28 حملة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، تم خلالها رفع 2020 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 154 حالة إشغالات متنوعة في المهد، فضلاً عن صيانة 900 كشاف إنارة، في عدد من القرى والشوارع منها طريق الفاهرة الفيوم.

 

محافظة الفيوم تستضيف ورشة عمل لتدريب الموظفين على مكافحة "التواطؤ في التعاقدات"

 

 

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الفيوم 8 الاف ازالة حالة عامة

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