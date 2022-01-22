مجاهد نصار: إدارة مصر لجائحة كورونا حافظت على الاقتصاد والصحة العامة

أعرب النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، عن ثقته التامة في عبور مصر الموجة الرابعة لفيروس كورونا، ومتحور أوميكرون، الذي يسود العالم اليوم، مؤكدا أن إدارة الدولة المصرية للجائحة وفق توجيهات ورؤى الرئيس السيسي، على مدار عامين هي الأفضل عربيا وإقليميا، حيث حافظت مصر على التوازن ما بين الاقتصاد وحركة العمل والوضع الصحي في البلاد.



ونوه نصار، في تصريحات له اليوم، بالتوجيهات الأخيرة للرئيس السيسي خلال اجتماعه مع مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، بتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، والتشديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات، وبالخصوص في الأماكن التي تشهد تواجدا كثيفا للمواطنين في المصالح الحكومية والجامعات والمدارس والأماكن العامة وغيرها.



وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية هذه التوجيهات في الحفاظ على معدل النجاح وسير الأداء وإدارة جائحة كورونا، خاصة في ظل انتشار متحور أوميكرون في كافة دول العالم.



ولفت النائب مجاهد نصار، إلى أن توفير الدولة المصرية لقاحات بما يزيد عن 400 مليون دولار، وتحركها بشكل قوي لتوفير كافة أنواع اللقاحات وملايين منها، كان له الفضل في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وبقاء معدل الإصابات بالفيروس وأعدادها في الإطار الطبيعي.