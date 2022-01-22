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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التفوق للفراعنة.. صدام ناري بين مصر والسنغال في الطريق للمونديال|اعرف المواجهات

كارولس كيروش
كارولس كيروش

أسفرت قرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للمرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، عن مواجهة منتخب مصر لنظيره السنغال.

ويخوض منتخب مصر مواجهة السنغال، لحسم الصعود رسميا إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر .

وتقام مباريات الدور الفاصل بنظام خروج المغلوب من مباراتي الذهاب والإياب على أن يتأهل 5 منتخبات فقط إلى نهائيات كأس العالم.

وفيما يلي نستعرض لكم تاريخ مواجهات منتخب مصر والسنغال قبل المواجهة المرتقبة لحسم الصعود رسميا إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر:-

ويتفوق منتخب مصر تاريخيًا على نظيره منتخب السنغال قبل الصدام المرتقب بينهما في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 

 

مصر × السنغال

 

خاض منتخبنا الوطني 13 مباراة أمام السنغال على مدار المواجهات التي جمعت بين الفريقين على مدار التاريخ .

وتمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على منتخب السنغال في 7 مباريات وتعادلا في مباراتين بينما تلقى  4 هزائم .

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المنتخب الوطني كأس العالم الاتحاد الافريقي منتخب مصر السنغال مصر

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