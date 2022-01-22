التفوق للفراعنة.. صدام ناري بين مصر والسنغال في الطريق للمونديال|اعرف المواجهات

أسفرت قرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للمرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، عن مواجهة منتخب مصر لنظيره السنغال.

ويخوض منتخب مصر مواجهة السنغال، لحسم الصعود رسميا إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر .

وتقام مباريات الدور الفاصل بنظام خروج المغلوب من مباراتي الذهاب والإياب على أن يتأهل 5 منتخبات فقط إلى نهائيات كأس العالم.

وفيما يلي نستعرض لكم تاريخ مواجهات منتخب مصر والسنغال قبل المواجهة المرتقبة لحسم الصعود رسميا إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر:-

ويتفوق منتخب مصر تاريخيًا على نظيره منتخب السنغال قبل الصدام المرتقب بينهما في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022

مصر × السنغال

خاض منتخبنا الوطني 13 مباراة أمام السنغال على مدار المواجهات التي جمعت بين الفريقين على مدار التاريخ .

وتمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على منتخب السنغال في 7 مباريات وتعادلا في مباراتين بينما تلقى 4 هزائم .