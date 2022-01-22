عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هوليوود الشرق.. ورزازارت بالمغرب أسطورة فنية عالمية

مدينة ورزازات المغربية
مدينة ورزازات المغربية ..هوليوود الشرق

تعد مدينة ورزازات في المملكة المغربية من المدن الأسطورية التي جمعت في طياتها الطبيعة الخلابة والفن ممتزجة بعبق التاريخ، كل ركن فيها يحكي حكايات من الخيال .

تقع ورزازات جنوب شرق المغرب 

اسم المدينة المغربية يرتبط بواقع المدينة التي يشع منها النور والهدوء الذي يخيم عليها، اسمها بالأمازيغية "ورزازات" من جزئين وار ، وززات  وبالعربية تعني  "بدون ضجيج".

تقع ورزازات في الجنوب الشرقي لمدينة مراكش،  تتميز بسحر طبيعتها وطقسها المشمس وتنوع تضاريسها، استوديوهات عالمية داخل قصباتها وقصورها التاريخية، كما أنها تقدم بعض الامتيازات لشركات الإنتاج الأجنبية من أجل تشجيعها على الاستثمار

 

ترشيحاتنا

الوزراء: 4.3 مليون شخص استفادوا من منصة مصر الرقمية ونفذوا 14.2 مليون معاملة

غزل المحلة يتقدم 2-0 ويضع الزمالك في ورطة أمام جماهيره في الشوط الأول

النحاس يقتل فيروس كورونا والجراثيم المختلفة

الشوط الأول.. غزل المحلة يسجل الهدف الثاني في مرمى الزمالك

فبركة الصور تقودك للإعدام.. مقترحات برلمانية جادة للحفاظ وردع التعدي على المواطنين

الولايات المتحدة تطالب عائلات دبلوماسييها في أوكرانيا بمغادرة البلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجديد حبس محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بالقوة

قبل بدء الصرف يوم الاثنين.. حالات قانونية تسمح بخصم50% من راتب الموظف

«هتكوا عرض بنتي»| طبيب سوهاج تحول إلى جزار.. قتل ابن طليقته وطعنها في رقبتها..شاهد

رسميا.. منتخب مصر يواجه السنغال بالمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم

مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بينا.. مبروك عطية يخرج عن شعوره.. فيديو

الصحة : قرارات جديدة تطبق من اليوم بشأن كورونا... تعرف عليها

بديلة دنيا سمير غانم في الكبير قوي.. أحدث ظهور لـ رحمة أحمد..شاهد

السبت 2 أبريل غرة شهر رمضان فلكيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صد هجوم جوي والدفاع ضد التهديدات غير النمطية في تدريب البحرية المصرية والفرنسية

إقتحام وتطهير قرية حدودية من الإرهاب في ختام التدريب المصري السعودي "تبوك 5"

نشرة المنوعات.. سائح يتجول عاريًا.. أصغر طيار أنثى في العالم.. ونجاة رجل من تسونامي

تسونامي تبتلع قعيدًا ونجاته بأعجوبة في اليوم التالي

فيديو

فيديو جراف| مراتي اتجوزت عليا .. مبروك عطية يرد على الزوج

إقتحام وتطهير قرية حدودية من الإرهاب في ختام التدريب المصري السعودي "تبوك 5"

حياتي رجعتلي.. سائق التاكسي المتفحم: تشكر ياريس وتعيش.. فيديو جراف

هنطرد في الشارع.. مخرج وزوج فنانة شهيرة يستغيث

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ