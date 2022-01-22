هوليوود الشرق.. ورزازارت بالمغرب أسطورة فنية عالمية

تعد مدينة ورزازات في المملكة المغربية من المدن الأسطورية التي جمعت في طياتها الطبيعة الخلابة والفن ممتزجة بعبق التاريخ، كل ركن فيها يحكي حكايات من الخيال .

تقع ورزازات جنوب شرق المغرب

اسم المدينة المغربية يرتبط بواقع المدينة التي يشع منها النور والهدوء الذي يخيم عليها، اسمها بالأمازيغية "ورزازات" من جزئين وار ، وززات وبالعربية تعني "بدون ضجيج".

تقع ورزازات في الجنوب الشرقي لمدينة مراكش، تتميز بسحر طبيعتها وطقسها المشمس وتنوع تضاريسها، استوديوهات عالمية داخل قصباتها وقصورها التاريخية، كما أنها تقدم بعض الامتيازات لشركات الإنتاج الأجنبية من أجل تشجيعها على الاستثمار