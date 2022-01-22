انتحار نجل الممثلة الأمريكية ريجينا كينج.. تفاصيل

تمر الممثلة الأمريكية ريجينا كينج، بأزمة شديدة بعد انتحار نجلها “إيان ألكساندر جونيور”، بعد 3 أيام من احتفاله بعيد ميلاده الـ 26.

وأكدت الممثلة الأمريكية ريجينا كينج، خبر الوفاة في بيان صحفي لينتشر بعدها في عدد من المواقع الفنية ومنصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية.

وقالت ريجينا كينج: "لقد دمرت عائلتنا على أعمق مستوى بفقدان إيان، لقد كان مثل الضوء الساطع الذي اهتم بشدة بسعادة الآخرين".

يذكر أن افتتحت الممثلة الأمريكية ريجينا كينج حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ93، المقام في مسرح دولبي بهوليوود.

أثنت ريجينا كينج في مقدمتها على صناع الأفلام الذين بذلوا جهدا كبيرا لصناعة الأفلام في ظل ظروف جائحة كورونا.