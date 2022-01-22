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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

جامعة الأزهر: الامتحانات مستمرة الخميس المقبل ولا إجازة في عيد الشرطة

امتحانات جامعة الأزهر
امتحانات جامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر، عن استمرار امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم يوم الخميس المقبل ولا إجازة من الامتحانات في هذا اليوم تزامنا مع ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة. 
 

لجنة الأزمات بجامعة الأزهر تتابع سير الامتحانات 

   

وشددت قيادات جامعة الأزهر على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيدين بانتظام الامتحانات في الكليات، وتعاون الإدارات الطبية بحضور الأطباء داخل اللجان للتعامل مع أي حالات مرضية أو أي طارئ في اللجان. 

   

وأكد ة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، أن لجنة إدارة الأزمات ، تتابع ما يتداوله الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي وتؤكد أن أي قرارات تخص العملية التعليمية سيتم إعلانها للطلاب فيما يخص إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، وبدء الفصل الدراسي الثاني من خلال الصفحة الرسمية لجامعة الأزهر.

حضر الاجتماع نواب رئيس الجامعة :  الدكتور  محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والأستاذ سعيد عبد الرحيم، أمين عام الجامعة.

الأزهر امتحانات الشرطة 25 يناير جامعة الأزهر الفصل الدراسي الأول لجنة الأزمات

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