بمكونات من مطبخك .. وصفة عشاء سحرية لنسف الدهون

قدم الدكتور مايكل موسلي أخصائي التغذية، طريقة عمل وجبة سحرية معتمدة على الخضروات تسمى البريكي الأخضر، تساعد على إنقاص الوزن ونسف الدهون في 3 أسابيع فقط.

وكشف الدكتور مايكل عن مكونات وطريقة عمل الوصفة على موقع express.

وصفة عشاء لنسف الدهون

تستغرق أربع دقائق للتحضير و 15 دقيقة للطهي.

المكونات:

نصف ملعقة زيت زيتون

نصف ملعقة صغيرة بابريكا مطحونة

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون

نصف ملعقة صغيرة كركم مطحون

ربع ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الحار

نصف حبة كوسة (75 جم) مفرومة

خمس قطع فطر صغيرة مقطعة إلى شرائح

50 جرام أوراق سبانخ نيئة

بيضتان كبيرتان

خل

نصف حبة أفوكادو مهروسة

ملح وفلفل للتتبيل

طريقة التحضير

1. ضع مقلاة كبيرة، يُطهى لمدة سبع دقائق تقريبًا، أو حتى يصبح اللفت طريًا، نضيف الآن الفطر ونطهو لمدة خمس دقائق أخرى، أضيفي السبانخ، وأطفئي النار وقلبي جيدًا.

2. في غضون ذلك، سلق البيض. للقيام بذلك، صب الماء البارد في قدر كبيرة حتى عمق ثمانية سنتيمترات تقريبًا، وأضف بعض الخل إلى الماء.

3. اتركي الماء يغلي ثم خففي الحرارة حتى يغلي قليلًا، اكسر بيضة في وعاء ضحل، باستخدام ملعقة خشبية، قلب الماء لعمل دوامة، وضع البيضة في الماء، اطهي لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق للحصول على صفار ناعم، أو ثلاث إلى أربع دقائق لصفار صلب، وباستخدام ملعقة مثقوبة أخرج البيضة من الماء.

4. ضعي الخضار في وعاء كبير، أضيفي الأفوكادو المهروس ووزعيه بالبيض المسلوق، نكهوا بالملح والفلفل واستمتعوا.