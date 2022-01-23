عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمكونات من مطبخك .. وصفة عشاء سحرية لنسف الدهون

خسارة الوزن
خسارة الوزن

قدم الدكتور مايكل موسلي أخصائي التغذية، طريقة عمل وجبة سحرية معتمدة على الخضروات تسمى البريكي الأخضر، تساعد على إنقاص الوزن ونسف الدهون في 3 أسابيع فقط.

وكشف الدكتور مايكل عن مكونات وطريقة عمل الوصفة على موقع express.

مكون طبيعي يُكسر الخلايا الدهنية وينقص الوزن.. تعرف عليه

كريم صبرى: تكميم المعدة عملية قوية في إنقاص الوزن وعلاج تبعات مرض السمنة

وصفة عشاء لنسف الدهون 

تستغرق أربع دقائق للتحضير و 15 دقيقة للطهي.

المكونات: 

نصف ملعقة زيت زيتون

نصف ملعقة صغيرة بابريكا مطحونة

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون

نصف ملعقة صغيرة كركم مطحون

ربع ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الحار

نصف حبة كوسة (75 جم) مفرومة

خمس قطع فطر صغيرة مقطعة إلى شرائح

50 جرام أوراق سبانخ نيئة

بيضتان كبيرتان 

خل

نصف حبة أفوكادو مهروسة

ملح وفلفل للتتبيل 

طريقة التحضير

1. ضع مقلاة كبيرة، يُطهى لمدة سبع دقائق تقريبًا، أو حتى يصبح اللفت طريًا، نضيف الآن الفطر ونطهو لمدة خمس دقائق أخرى، أضيفي السبانخ، وأطفئي النار وقلبي جيدًا.

2. في غضون ذلك، سلق البيض. للقيام بذلك، صب الماء البارد في قدر كبيرة حتى عمق ثمانية سنتيمترات تقريبًا، وأضف بعض الخل إلى الماء. 

3. اتركي الماء يغلي ثم خففي الحرارة حتى يغلي قليلًا، اكسر بيضة في وعاء ضحل، باستخدام ملعقة خشبية، قلب الماء لعمل دوامة، وضع البيضة في الماء، اطهي لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق للحصول على صفار ناعم، أو ثلاث إلى أربع دقائق لصفار صلب، وباستخدام ملعقة مثقوبة أخرج البيضة من الماء.

4. ضعي الخضار في وعاء كبير، أضيفي الأفوكادو المهروس ووزعيه بالبيض المسلوق، نكهوا بالملح والفلفل واستمتعوا. 

نسف الدهون انقاص الوزن البريكي الأخضر

موضوعات متعلقة

أكلات الخليج .. طريقة عمل المربين الكويتي

دراسة تحذر : مشاهدة التليفزيون لفترات طويلة تعرضك للإصابة بالجلطات

دراسة صادمة للرجال : التدخين يعرض أحفادك "البنات" لهذا المرض

كيف تحمي القهوة النساء من مرض سرطان الرحم ؟

ترشيحاتنا

رسميا.. ليبيا تعلن دخول البلاد في الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد

حياة كريمة توزع هدايا الرئيس السيسي على الأسر في مختلف المحافظات.. فيديو

هل يجب قراءة البسملة قبل الفاتحة في الصلاة ؟ .. لجنة الفتوى تجيب

رئيس هيئة الأرصاد السابق: «العاصفة الثلجية هبة» كلام ملوش أي جهة من الصحة

محمد بركات عن مواجهة مصر والسنغال: جميع المنتخبات قوية والنتائج خارج التوقعات

4 حالات لإلغاء ترخيص شركات العمالة بقانون العمل الجديد .. تعرف عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشار الرئيس للصحة: زيادة أعداد إصابات كورونا «متوقعة» وهذا هو موقف الدراسة|فيديو

وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة في الترم الثاني بسبب كورونا

رياح وثلوج وأمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المُقبلة|فيديو

التأمينات : باقٍ 6 أشهر على خروج البطاقات الزرقاء من الخدمة |فيديو

حتحوت يكشف عن الثنائي المعروض للبيع في الزمالك

مصر في المركز الـ45.. فيفا يصدر التصنيف العالمي للمنتخبات

بديلة دنيا سمير غانم في الكبير قوي.. أحدث ظهور لـ رحمة أحمد..شاهد

الفلوس أهم والتاريخ على حسابي.. محمد رمضان يحذف منشور "التاجي"| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب تشققات الجلد عند الأطفال .. و6 طرق للوقاية منه

الصور الأولى من بيت محمد عبده الخيالي الأشبه بقصر الملوك |شاهد

النحاس يقتل فيروس كورونا والجراثيم المختلفة

صد هجوم جوي والدفاع ضد التهديدات غير النمطية في تدريب البحرية المصرية والفرنسية

فيديو

يستاهلوا الفضيحة.. مهدي عفيفي يكشف تفاصيل أزمته مع قناة بي بي سي

بعد ظهوره بـ jeep wrangler .. شاهد أسطول سيارات عمر كمال

نصائح من ذهب .. روشتة مفتي الجمهورية للحد من الطلاق| فيديوجراف

برد ولا كورونا.. كيف تفرق بين الإنفلونزا والفيروس التاجي

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ