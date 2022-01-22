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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

تنطلق في 8 محافظات وتوفر 5000 فرصة عمل|مالا تعرفة عن مبادرة إيجي ترك

ايجي ترك
ايجي ترك

أعلنت وزارة التنمية المحلية، إطلاق مبادرة "إيجي ترك"، والتي تهدف لتقديم 900 عربة طعام متنقلة للشباب، ما يتيح حوالي 5 آلاف فرصة عمل، وقال خالد قاسم، المتحدث الإعلامي للوزارة إن المبادرة تستهدف الفئات العمرية بين 21 إلى 55 سنة، والراغبين من ذوي الهمم.

وأطلقت وزارة التنمية المحلية، ووزارة الشباب والرياضة، الصفحة الرسمية لمبادرة "إيجي ترك" لعربات الطعام المتنقلة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتوسيع قاعدة مستخدمي هذه العربات وجذب عدد أكبر من الشباب لتوفير فرص عمل حقيقية بشروط وضوابط محددة من خلال التعاون والتنسيق الدائم بين الوزارتين.

ونجحت  وزارة التنمية المحلية  بالتنسيق مع المحافظات في توفير حوالي ما بين 850 الي 900 موقع في 27 محافظة ،وسيتم تسهيل اصدار التراخيص للعربات وتحديدها بمدة لا تزيد عن أسبوع.

وقال حمدي عرفة استاذ الإدارة المحلية، ان مبادرة ايجي ترك هي مبادرة مميزة وتحارب البطالة وفيه بروتوكول بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة وستوفر المبادرة في البداية 900 عربة طعام.

وقال  عرفة خلال تصريحات لصدى البلد ان تراخيص العربيات في القانون من 5 آلاف الي 20 الف ويجب على مجلس النواب تعديل القانون للتخفيف عن الشباب، وأن 900 عربة غير كافيه لإعداد الشباب ويجب أن يتم تحديد نسبة ذوي الهمم من هذه العربات وطالب بعمل تسويق للشباب ووضع جدول زمني محدد لتنفيذ هذه المبادرة .

وطالب حمدي عرفة بتعميم المشروع وطرح مالا يقل عن 250 ألف عربة لتوفير احتياجات الشباب المصري مع توفير تسهيلات في الدفع بالتقسيط المريح .

معلومات عن مبادرة ايجي ترك 

  • يستفيد من هذه المبادرة الشباب من الجنسين من 18 حتى 40 سنة.
  • تخدم هذه المبادرة الأشخاص ذوي الهمم.
  • تنطلق في 8 محافظات مصرية بشكل مبدئي هي القليوبية والشرقية والدقهلية والمنيا وأسيوط وسوهاج والاسكـندرية وبورسعيد.
  • تهدف المبادرة لتقليل نسبة البطالة للشباب من خلال توفير 5000 فرصة عمل للشباب.
  • تناسب هذه المبادرة طموحات الشباب الراغبين في انشاء مشاريع خاصة بهم.
  • اتاحة دورات تدريبية لأصحاب المشاريع المقبولة تساعدهم بشكل أكبر على التعرف لكيفية إدارة وحدات الطعام والقوانين والاشتراطات اللازمة.

فرص عمل جديدة.. مكاسب مبادرة إيجي ترك أبرزها تنظيم 6 ملايين بائع عشوائي

بعد إطلاق مبادرة مشروع عربات الطعام المتنقلة " ايجي ترك ".. كل ما تريد معرفته عن الشروط والمستندات ومن يحق له التقديم وكيفية التقديم والاشتراك

ضوابط عربات الطعام المتنقلة

 وفقا قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية فيما يلى:

وعرف القانون "وحدات الطعام المتنقلة" بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.

وأكد أنه إذا كان منح الترخيص من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك أو من خلال الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية، فإنه يتم تضمين العقد المبرم بينها وبين مشغل وحدة الطعام المتنقلة سواء كان خاضعا لنظام التمليك أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتمليك أو غير ذلك من صور الشراكة، نصا تعاقديا يتضمن القواعد المتعلقة بالوحدة حال وفاة المرخص له، أو توقفه عن ممارسة النشاط، والاشتراطات العقدية فى حالة التنازل عن الوحدة للغير.

كما نص القانون على أنه إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية يشترط تقديم ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسي نصا يسمح لها بالعمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها. 

وزارة التنمية المحلية مبادرة إيجي ترك عربات الطعام المتنقلة ايجي ترك وحدات الطعام المتنقلة

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