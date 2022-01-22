التنمية المحلية: توفير 27 ألف فرصة عمل من خلال تمويل 3429 مشروعا

بتكلفة تصل لـ 537 مليون جنيه

قال الدكتور خالد قاسم ، المتحدث الرسمي باسم ورزارة التنمية المحلية، إن الهدف الأساسي لوزارة التنمية المحلية هو إحداث نقلة نوعية سريعة في عملية تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية في قرى حياة كريمة.



وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يامصر " والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية " ، أن هذه النقلة النوعية ستتم من خلال عدد من المحاور الرئيسية ، الأول من خلال الروافد التنمية المحلية الممثلة في برنامج مشروعك والذي عمل على تحقيق 27 ألف فرصة عمل حقيقية من خلال تمويل 3429 مشروع بتكلفة تصل لـ 537 مليون جنيه .



وتابع " قاسم" ، أن الشق الثاني يتمثل في المشروعات المتناهية الصغر في كافة المجالات التي يقدمها تنظيم التنمية المحلية ، حيث وصلت تكلفة المشروعات إلى حوالي 7 مليون جنيه لتوفير حوالي 692 فرصة عمل في 13 محافظة وبلغ نصيب المرأة فيها مايزيد عن 67 % من إجمالي فرص العمل .



واستطرد المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ، أن المحور الثاني يتمثل في إقامة المجمعات الحرفية من خلال مبادرة فرصتك في قريتك ، متابعًا أن المحور الثالث عبارة عن توفير الأراضي المطلوبة لإقامة المجمعات الحرفية وبالفعل تم توفير أراضي لإنشاء 62 مجمع حرفي داخل 59 قرية وتم هذا بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتوفير فرص عمل تتسم بالاستدامة .



توفير أكثر من 27 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ 3429 مشروع.. د. خالد قاسم يوضح التفاصيل - YouTube