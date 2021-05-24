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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لتشجيع الشباب

مشروعات النواب تناقش سبل إزالة معوقات تراخيص عربات الطعام المتنقلة..اليوم

عربات الطعام المتنقلة
عربات الطعام المتنقلة

تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الاثنين ، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، بشأن تراخي وزارة التنمية المحلية في تطبيق القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة " العربات "، ودراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة والمعوقات التي واجهت تطبيق القانون على أرض الواقع.


وكانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، قد أوصت بضرورة الاستفادة من مشروعات عربات الطعام المتنقلة، وتطبيق القانون الخاص بوحدات بتنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة، ودور ذلك فى دعم المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب.


وأوصت اللجنة خلال الاجتماع، وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالتواصل فورا مع المحافظين فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية، لعمل خريطة للمشروعات الصغيرة، وإعداد دراسات جدوى لهذه المشروعات، خاصة فى ظل عدم وجود مشكلة فى التمويل.


ولفتت اللجنة، إلي أهمية دعم هذه المشروعات لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم، وأن قانون عربات الطعام، من القوانين المهمة التى تدعم وتشجع المشروعات الصغيرة، وهو تشريع لصالح الشباب، ولابد من تطبيقه وتعريف الشباب بهذا القانون ومزاياه، مؤكدة أهمية تواصل المحافظين مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والبدء فى تحديد مناطق لوضع عربات الطعام المتنقلة فيها، وتعريف الشباب بمزايا القانون وضوابط تنفيذه، وإجراءات تراخيص وعمل هذه العربات.

وزارة التنمية المحلية وحدات الطعام المتنقلة طلب احاطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة مجلس النواب

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