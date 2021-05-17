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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أماكن غير مسموح بتواجد وحدات الطعام المتنقلة أمامها..تعرف عليها

عربات طعام متنقلة
عربات طعام متنقلة

يعد القانون الصادر برقم 92 لسنة 2018 المعني بتنظيم وتشجيع وحدات  عربات الطعام المتنقلة المعروف بـ " عربات الطعام المتنقلة"،أحد أهم القوانين التى تهتم بتقديم سبل الدعم والمساندة للشباب، وذلك من خلال توفير فرص عمل لهم ، الأمر الذي من شأنه أن يسهم فى الحد من مشاكل  البطالة.

 

ونص القانون فى المادة رقم 9 منه على أن " للمحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، تحديد الأماكن والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، وألزم المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك.

 

ولا يجوز في جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التي تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات .


 

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خلى بالك .. 7 حالات تلغى فيهم رخصة المحال العامة

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تعرف على حالات منح ترخيص تشغيل وحدة الطعام المتنقلة وفقا للقانون

 

 

 و وفقا للقانون تلتزم وحدات الطعام المتنقلة بإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها على الأخص الالتزام بالحفاظ على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وذلك وفقا لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن، وذلك كله مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.

 

 

و تصدر الجهة الإدارية المختصة لوائح السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وتكون ملزمة للمشتغلين في هذه الوحدات، كما تتضمن ما يلزم عليهم إتباعه أثناء مباشرتهم النشاط، والأنشطة المحظورة عليهم وأفضل الممارسات في مجال مباشرة عملهم .

 

ويأتى القانون رقم 92 لسنة 2018 فى إطار تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، وتخصيص مبلغ 200 مليار جنيه برعاية البنك المركزى، لتقديم قروض لهذه المشروعات بفائدة متناقصة قدرها 5% خلال 4 سنوات لزيادة فرص العمل، وذلك استجابة لأفكار الشباب الجديدة، لاسيما العربات المتنقلة، وتوجيه المسئولين التنفيذيين بالعمل على حل هذه الإشكالية بمنح تصاريح لأصحابها.كما يعد أول خطوة متكاملة فى تنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، والذى يعد بمثابة رسالة سياسية واضحة بدعم الدولة لهذا النشاط ودعمًا للشباب ومحاربة البطالة.

 

 

عربات الطعام المتنقلة مشاكل البطالة البطالة المجتمعات العمرانية المحلات العامة عربات الطعام

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