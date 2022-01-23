جامعة حلوان: 4 دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس خلال شهر فبراير

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، عن بدء الدورات التدريبية لشهر فبراير 2022، لتنمية قدرات ومهارات العاملين بالجامعة.

ونوه المركز بأنه يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

وأكد ممدوح مهدي، أن الجامعة تحرص وتهتم بتنظيم تلك الدورات التدريبية التى تأتى من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة.

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر الرابط:

‏https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.



وتقام هذه الدورات بنظام الأون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط إجراءات احترازية.

و صرحت ادارة المركز ان الدورات التدريبية لشهر فبراير تشمل 4 برامج تدريبية تبدأ يوم 8 فبراير و تنتهى هذه الدورات 23 فبراير 2022 .

ولفت المركز الى انه على الراغبين فى حضور هذه الدورات وتنمية مهارتهم من العاملين بالجامعة متابعة الصفحة الرسمية للمركز عبر مواقع التواصل الاجتماعى .