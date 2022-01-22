عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"كان عندنا معسكرات في البيت".. ذكريات أحمد فهمي مع الدراسة| نوستالجيا

الفنان احمد فهمى
الفنان احمد فهمى

لكل منا ذكريات متعددة ومختلفة مع فترة الطفولة، خاصة فى مراحل الدراسة، فالجميع متعلق بهذه المرحلة تعلقا كبيرا، فقد حفرت فى أذهاننا وقلوبنا بعض الحكم والعبر التى أسست حياتنا، ولدينا دائما حنين لها ونتمنى لو تعود بنا هذه الفترة.

وفى هذا التقرير نستعرض ذكريات الفنان أحمد فهمى خلال فترة الدراسة : 

تحدث الفنان أحمد فهمي عن ذكريات المدرسة خاصة خلال فترة الثانوية العامة وأيام الدراسة، فيتذكر ان والدته كانت تسعى دائما لتحصيل دروسه مع شقيقه الفنان كريم فهمي.

وقال احمد فهمى "  في المدرسة كنت شاطر وكنت شقي جدا، وفي البيت كان لازم نذاكر دائمًا”.

وأكمل أحمد فهمي:  انه قد حصل على  3 99.8% في الثانوية العامة، وفي الصف الثاني الثانوي حصل على 96.6 % . 

txt

دعم البحث العلمى بحلوان: نهدف لتشجيع الباحثين على الابتكار

txt

كان يعشق حصة الموسيقى| ذكريات الفنان رامي جمال مع الدراسة.. نوستالجيا

txt

جامعة حلوان : نهدف لتوسيع نطاق البحوث العلمية

txt

جامعة حلوان تشدد على تطبيق الإجراءات الوقائية من كورونا بالامتحانات

وقال احمد فهمى عن فترة الثانوية العامة فى المنزل كانت مختلفة تماما عن اى عام قائلا: "والدتي كانت عاملة معسكرات في البيت، وكنت أروح المدرسة أطلع الغل اللي جوايا من المذاكرة ”.

الثانوية العامة كريم فهمي ذكريات احمد فهمي الفنان احمد فهمى المدرسة نوستالجيا

ترشيحاتنا

دعوى قضائية.. محامٍ يصف فيلم أصحاب ولا أعز بـ كلمة خارجة ..فيديو

مستشار بأكاديمية ناصر: مصر تنتهج استراتيجية الردع في الدفاع عن أمنها القومي

الصحة: الجرعة التعزيزية مهمة لتقليل الأعراض ومنع دخول المستشفيات ونعمل لتطعيم 70% من الفئات المستهدفة

جامعة الأزهر: الامتحانات مستمرة الخميس المقبل ولا إجازة في عيد الشرطة

الصحة: الدولة مستعدة دائما للأسوأ بشأن فيروس كورونا

وزارة التعليم السعودية تعلن آلية عودة طلاب ابتدائي ورياض أطفال للمدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل بدء الصرف يوم الاثنين.. حالات قانونية تسمح بخصم50% من راتب الموظف

تجديد حبس محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بالقوة

«هتكوا عرض بنتي»| طبيب سوهاج تحول إلى جزار.. قتل ابن طليقته وطعنها في رقبتها..شاهد

تعرف على موعد مباراة مصر والسنغال بالمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم

بديلة دنيا سمير غانم في الكبير قوي.. أحدث ظهور لـ رحمة أحمد..شاهد

درجة الحرارة 3 ليلا.. حالة الطقس في مصر وتوقعات بسقوط أمطار.. تفاصيل

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

السبت 2 أبريل غرة شهر رمضان فلكيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب تشققات الجلد عند الأطفال .. و6 طرق للوقاية منه

الصور الأولى من بيت محمد عبده الخيالي الأشبه بقصر الملوك |شاهد

النحاس يقتل فيروس كورونا والجراثيم المختلفة

صد هجوم جوي والدفاع ضد التهديدات غير النمطية في تدريب البحرية المصرية والفرنسية

فيديو

برد ولا كورونا.. كيف تفرق بين الإنفلونزا والفيروس التاجي

إحلال السيارات .. شروط المبادرة في عامها الثاني

درجة الحرارة 3 ليلا.. حالة الطقس في مصر وتوقعات بسقوط أمطار.. تفاصيل

فيديو جراف| مراتي اتجوزت عليا .. مبروك عطية يرد على الزوج

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ