"كان عندنا معسكرات في البيت".. ذكريات أحمد فهمي مع الدراسة| نوستالجيا

لكل منا ذكريات متعددة ومختلفة مع فترة الطفولة، خاصة فى مراحل الدراسة، فالجميع متعلق بهذه المرحلة تعلقا كبيرا، فقد حفرت فى أذهاننا وقلوبنا بعض الحكم والعبر التى أسست حياتنا، ولدينا دائما حنين لها ونتمنى لو تعود بنا هذه الفترة.

وفى هذا التقرير نستعرض ذكريات الفنان أحمد فهمى خلال فترة الدراسة :

تحدث الفنان أحمد فهمي عن ذكريات المدرسة خاصة خلال فترة الثانوية العامة وأيام الدراسة، فيتذكر ان والدته كانت تسعى دائما لتحصيل دروسه مع شقيقه الفنان كريم فهمي.

وقال احمد فهمى " في المدرسة كنت شاطر وكنت شقي جدا، وفي البيت كان لازم نذاكر دائمًا”.

وأكمل أحمد فهمي: انه قد حصل على 3 99.8% في الثانوية العامة، وفي الصف الثاني الثانوي حصل على 96.6 % .

وقال احمد فهمى عن فترة الثانوية العامة فى المنزل كانت مختلفة تماما عن اى عام قائلا: "والدتي كانت عاملة معسكرات في البيت، وكنت أروح المدرسة أطلع الغل اللي جوايا من المذاكرة ”.