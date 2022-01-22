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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمى بحلوان.. نعمل على توسيع نطاق النشر الدولي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينظم  مركز دعم البحث العلمى بجامعة حلوان العديد من ورش العمل و البرامج التدريبية  عبر تطبيق zoom،  سعيا للنهوض بالبحث العلمي وتطوير مهارات الباحثين.


وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.
 

وصرح الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان  الي ان ورش العمل و البرامج التى يتم تنظيمها تعمل على تشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، حيث أن البحث العلمي  يخدم الخطة البحثية والاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر. 
 

كما نوه الى ان برامج المركز تعمل الى تعريف الباحثين بمجالات النشر الدولى وأهميته وطرق الكتابة للأبحاث العلمية و كيفية تجنب الأخطاء بالأبحاث . 

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و اشار الى  أهمية النشر الدولي في عرض وإبراز نتائج البحث العلمي، موضحا أن القنوات التي يتم من خلالها النشر العلمي متعددة وتشمل المؤتمرات العلمية و سيرفرات لنشر الابحاث مثل Pre Print Servers، أو من خلال المجلات العلمية الدولية المدرجة على قواعد البيانات المعتد بها مثل Scopus و Web of Science، وغيرهم، مشيراً أن هذه المجلات بعضها متخصصة وبعضها متعدد التخصصات. 

 

جدير بالذكر انه قد أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يناير 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا  ، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط إجراءات احترازية.

ومن هذه الدورات يطلق المركز  دورة تدريبية حول ريادة الاعمال في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ ، يومي الاحد و الاثنين  ٢٣  و ٢٤  يناير 2022، وذلك بنظام الأون لاين من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا.

جامعة حلوان البحث العلمي الدراسات العليا المجلات العلمية البحوث العلمية الابتكار البرامج التدريبية

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