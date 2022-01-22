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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

في ادعاء عدم القيد.. عميد تجارة حلوان: الطالبة أسيل راسبة وأحيلت للتأديب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شهدت كلية التجارة جامعة حلوان واقعة فريدة من نوعها ، عندما ادعت احدى الطالبات بالكلية “ اسيل تيمور ” أنها تفاجأت خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول  داخل لجان الامتحانات  بسحب ورقة الامتحان منها وأنها غير مقيدة بفرقتها وهي الفرقة النهائية وأنها مازالت بالفرقة الثالثة دون علمها. 

و كشفت الدكتورة أماني فاخر، عميد كلية التجارة جامعة حلوان، لـ صدى البلد  تفاصيل واقعة «أسيل»، الطالبة بالفرقة الثالثة كلية التجارة وحقيقة رسوبها.  

قالت الدكتورة امانى فاخر ان الطالبة قد سبق وتعدت باللفظ على احد اعضاء هيئة التدريس بلجان الامتحانات بالعام الماضى و تم تحرير محضر شغب لها و تم اخذ اقولها واقوال الشهود على الواقعة و توقيع كل منهم ، و حققت الجامعة بهذه الواقعة و تم اخطار الطالبة ثلاث مرات لحضور مجلس التأديب لكن تغيبت ، وفى المرة الثالثة حكم عليها بالغاء ترم كامل . 

ونوهت عميد كلية التجارة انه قد وصل الحكم الى الطالبة و انها قد قدمت استئناف بالحكم بداية العام  و تم تخفيف الحكم لترسب الطالبة بمادتين بدلا من ترم كامل ، هذا بالاضافة الى ان الطالبة كان لديها مادة تخلف محملة بها من سنة سابقة ، ليصبح عدد مواد الرسوب 3 مواد. 

واكدت الدكتورة امانى فاخر انه بحسب قانون تنظيم الجامعات و قواعد وزارة التعليم العالى و المجلس الاعلى للجامعات ان الطالب الراسب فى اكثر من مادتين يرسب بالعام الدراسى ، ولا يحق له الانتقال للفرقة الاعلى. 

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واشارت عميدة كلية التجارة انه بالنظر لما سبق وانه تم اخطارها بعقوبتها اكثر من مرة و انها تقدمت باستئناف للحكم و بالنظر الى  حقيقة الموضوع وما تم تداوله من قبل الطالبة  على مواقع التواصل الاجتماعى  لا أساس له من الصحة والموضوع خطأ، والطالبة اكتسبت حقوق ليس لها.

امتحانات الفصل الدراسي الأول المجلس الاعلى للجامعات جامعة حلوان الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة كلية التجارة جامعة حلوان واقعة الشغب

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