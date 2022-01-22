نشرة أخبار العالم.. إثيوبيا تهدد بإبادة قادة جبهة تيجراي.. وزير الخارجية الكويتي في مهمة لرأب الصدع اللبناني الخليجي.. وتصريح عن بوتين يطيح بقائد البحرية الألمانية

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

اشتعال الحرب الأهلية في إثيوبيا.. والجيش يهدد بإبادة تيجراي

أكد مسئول عسكري بارز في إثيوبيا، أن الجيش يعتزم دخول ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي، لإبادة قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وقال نائب قائد قوات الدفاع الإثيوبية، الجنرال أبيباو تادسي، في مقابلة مع إذاعة "فانا" الإثيوبية، إن "البلاد لن تنعم بالسلام إلى أن يتم القضاء على قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".

وأضاف أن "تيجراي جزء من إثيوبيا، وما من قوة ستمنعنا من دخولها، سندخلها وسنبيد العدو، ويجب ألا يكون هناك أدنى شك بهذا الأمر".

وتابع: "يجب ألا يظن الشعب الإثيوبي أن الأمر انتهى، فهو لم ينته.. والشيء الوحيد هنا أننا توقفنا كي نتأهب، وهذا العدو لا يزال هناك، ولا بد من إبادته عن آخره.. ولن نتفاوض معه"، حسب وكالة "رويترز".

وزير خارجية الكويت في بيروت لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج

التقى وزير خارجية الكويت، الشيخ أحمد ناصر الصباح، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في بيروت، فور وصوله الى لبنان في زيارة رسمية تستمر يومين.

وخلال الاجتماع رحب ميقاتي بزيارة وزير الخارجية الكويتي، التي تعبر عن مشاعر أخوية وثيقة، وتاريخ طويل من التفاهم والثقة بين لبنان والكويت، مقدما الشكر لدولة الكويت، أميراً وحكومة وشعباً، على وقوفها الدائم الى جانب لبنان.

من جانبه، قال وزير خارجية الكويت "أحمل 3 رسائل أولها التعاطف مع الشعب اللبناني، وثانياً لا نريد ان يكون منصة للتهجم على الدول العربية والخليجية، وثالثاً ان يلتزم لبنان بالإصلاحات المطلوبة منه".

استقالة قائد البحرية الألمانية بعد تصريحات أثارت غضب أوكرانيا

تقدم قائد البحرية الألمانية، كاي أخيم شونباخ باستقالته، اليوم السبت، وذلك عقب إدلائه بتصريحات أثارت غضب أوكرانيا.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن شونباخ قدم استقالته، ووافقت عليها وزيرة الدفاع كريستينا لامبريخت.

وأثارت تصريحات قائد البحرية الألمانية حول القرم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين استياء وزارتي الدفاع والخارجية الألمانيتين.

وفي وقت سابق، قال شونباخ، إن شبه جزيرة القرم "ذهبت ولن تعود أبدا" إلى أوكرانيا، داعيا كييف إلى ضرورة إعادة الحوار مع موسكو.

الداخلية الإماراتية تعلن وقف استخدام الطائرات بدون طيار ورياضيات الشراع

قررت وزارة الداخلية الإماراتية وقف عمليات الطيران لملاك وممارسي وهواة الطائرات بدون طيار، والتي تتضمن مستخدمي الطائرات دون طيار، الدرون، والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية في الوقت الراهن.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية إن هذا القرار يأتي نظراً للممارسات الخاطئة التي تم رصدها في الآونة الأخيرة من عدم التقيد بممارسة هذه الرياضة بالمناطق الجغرافية التي تم تحديدها بالتصاريح التي تم إصدارها للمستخدمين، حيث تم استخدام المناطق التي لا يسمح بها بممارسة هذه الرياضة.

المرصد السوري: داعش يسيطر على سجن الحسكة ويحتجز رهائن

كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، آخر تطورات أحداث سجن غويران في الحسكة شمال شرقي سوريا، الذي تعرض لهجوم من قبل عناصر تنظيم داعش.

ونفى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، ما أشيع عن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على السجن، مؤكدا أنه لا يزال تحت سيطرة داعش، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

وأكد عبد الرحمن أن 150 عنصرا من داعش فروا من داخل السجن، ألقي القبض على 130 منهم، بينما بلغت حصيلة القتلى في صفوف التنظيم الإرهابي 45 شخصا.

وأشار مدير المرصد السوري إلى أن عناصر داعش احتجزوا عددا من العاملين في السجن رهائن، ولا يعرف حتى الآن إذا كانوا قد قتلوا.

قيس سعيد لماكرون: من يقدمون أنفسهم كضحايا للاستبداد يريدون العودة إليه

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، في اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه من المفارقات أن من "يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل".

ونقلت الرئاسة التونسية عن الرئيس قيس سعيد قوله إن "الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته".

وأضاف الرئيس التونسي "لا أحد باسم شرعية مزعومة، يمكن أن يُنصب نفسه مشرعاً في ظل قوانين وُضعت على المقاس لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل، ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي".

موجة برد غير مسبوقة.. 5 مدن سعودية تسجل درجات حرارة تحت الصفر

أعلن المركز الوطني للأرصاد في السعودية، اليوم السبت، استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة، مشيرًا إلى أنها وصلت في 5 مدن إلى ما دون "الصفر".

قال مركز الأرصاد في السعودية إن "طريف تتصدر بـ(-3)، ثم القريات ورفحا بـ(-2)، ثم تأتي عرعر وحفر الباطن وتبوك بدرجة (-1)".

أضاف: تصل درجة الحرارة في سكاكا إلى الصفر، وفي القصيم وحائل إلى 1، بينما تبلغ درجة الحرارة في الرياض 2.

تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن خطورة متحور أوميكرون

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الخطر الذي يمثله متحور أوميكرون لا يزال مرتفعا للغاية، مشيرة إلى أن المتحور شديد العدوى يشتمل على 4 سلالات بما في ذلك B.1.1.529 و BA.1 و BA.2 و BA.3.

قالت الصحة العالمية في تحديث حول متحور "أوميكرون" إن التهديد الذي يمثله المتحور الجديد، يتمثل في سرعة انتشاره وقابليته للانتقال أكثر من أي متغير آخر، مدى جودة الحماية التي توفرها اللقاحات، ومدى شدة المتحور مقارنة بالمتغيرات الأخرى.

وأكدت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، أن الخطر المتعلق بمتحور "أوميكرون" مرتفعا للغاية، خاصة أنه يتمتع بميزة نمو كبيرة تفوق متحور دلتا، ما يؤدي لانتشاره السريع في المجتمع، ويسبب مستويات أعلى من الإصابة عما سبق تسجيله خلال الفترة الماضية من وباء كورونا.