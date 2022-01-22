موجة برد غير مسبوقة.. 5 مدن سعودية تسجل درجات حرارة تحت الصفر

أعلن المركز الوطني للأرصاد في السعودية، اليوم السبت، استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة، مشيرًا إلى أنها وصلت في 5 مدن إلى ما دون "الصفر".

قال مركز الأرصاد في السعودية إن "طريف تتصدر بـ(-3)، ثم القريات ورفحا بـ(-2)، ثم تأتي عرعر وحفر الباطن وتبوك بدرجة (-1)".

أضاف: تصل درجة الحرارة في سكاكا إلى الصفر، وفي القصيم وحائل إلى 1، بينما تبلغ درجة الحرارة في الرياض 2.

وتشهد المملكة العربية السعودية موجة برد غير مسبوق، وانخفاضا حادا في درجات الحرارة، وصل في بعض الأماكن إلى 3 درجات تحت الصفر.

🛑الأجواء الباردة تستمر خلال الأسبوع القادم على #الحدود_الشمالية #الجوف #تبوك #حائل وقد تصل درجة #الحرارة الصغرى إلى مادون الصفر المئوي،كما يتوقع أن تتأثر معظم مناطق #المملكة بكتلة باردة آخرى يصاحبها نشاط في #الرياح السطحية أبتداء من #الأربعاء القادم بمشيئة الله.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/6Hp2VilgTb — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) January 22, 2022

وتوقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، استمرار انخفاض درجات الحرارة السبت، على أجزاء من شرق ووسط وجنوب المملكة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية.

ويوم أمس الجمعة، سجلت مدينة طريف عند الحدود مع الأردن الجمعة 3 درجات تحت الصفر، ومدينة القريات درجتين تحت الصفر، وكذلك الحال في حائل في شمال السعودية، كما تم تسجيل درجتين تحت الصفر في الجوف.

ومن المتوقع أن تسجل العاصمة الرياض في وسط البلاد 3 درجات تحت الصفر، حسب المركز الوطني للأرصاد.