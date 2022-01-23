رئيس هيئة الأرصاد السابق: «العاصفة الثلجية هبة» كلام ملوش أي جهة من الصحة

علق الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد السابق، على ما يقوله يتداوله الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن هناك منخفض جوي من بلاد الشام تُسمى "العاصفة الثلجية هبة"، سيضرب مصر، ويكون مصحوب بـ ثلج وانخفاض كبير في درجات الحرارة، قائلاً: "الكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا ملوش أي جهة من الصحة".

وأضاف أحمد عبد العال في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن أي منخفض جوي يضرب مصر أولاً، ثم يتجه إلى جهة الشرق، معقباً: "بيضرب الأردن وسوريا والعراق وبيكون أكثر برودة هناك وليش في مصر".

وتابع رئيس هيئة الأرصاد السابق قائلاً: "بالتالي الكلام اللي بيتقال ده غلط .. لأن المنخفض ده مر بينا الاول وبعدين بلاد الشام .. وبيكون أكثر برودة لأنه بيمر من الجبال".

وعقب أحمد عبد العال: "الكلام ده بيحصل كل سنة في جهة الشرق".