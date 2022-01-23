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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن روسيا..تفاصيل

صدى البلد

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعا مع فريقه للأمن القومي، بما في ذلك مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بعد يوم من لقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في جنيف ، حسبما أفاد بيان من بالبيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض "التقى الرئيس بايدن اليوم مع فريقه للأمن القومي شخصيًا وفي كامب ديفيد تقريبًا لمناقشة الإجراءات العدوانية الروسية المستمرة تجاه أوكرانيا".

وأضاف البيت الأبيض:"'تم إطلاع الرئيس بايدن على الوضع الحالي للعمليات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا وناقش جهودنا المستمرة لتهدئة الموقف بالدبلوماسية ومجموعة إجراءات الردع التي يتم تنسيقها عن كثب مع حلفائنا وشركائنا، بما في ذلك عمليات التسليم الجارية. للمساعدة الأمنية لأوكرانيا".

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وفقًا للبيان، انضم سوليفان والمستشار ستيف ريتشيتي إلى بايدن شخصيًا في كامب ديفيد ، بينما انضم مسؤولو الأمن القومي الآخرون إلى بايدن عبر فيديو آمن.

وقال البيت الأبيض: 'أكد الرئيس بايدن مرة أخرى أنه في حالة استمرار غزو روسيا لأوكرانيا ، فإن الولايات المتحدة ستفرض عواقب سريعة وخطيرة على روسيا مع حلفائنا وشركائنا".

يوم الجمعة ، التقى لافروف وبلينكين في جنيف مع وزير الخارجية ووعدا بتقديم رد مكتوب على مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية الأسبوع المقبل.

البيت الأبيض الأمن القومي بايدن روسيا أوكرانيا

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