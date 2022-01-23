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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية يؤدون آخر امتحانات الفصل الدراسي الأول

امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر

يختتم اليوم، طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الامتحان اليوم في مادة اللغة الإنجليزية، والمستوى الرفيع.

ويمتحن المبصرون شفويا في حفظ القرآن الكريم وتجويدة والمطالعة والنصوص، ويمحتن المكفوفون شفويا في المواد المقررة عليهم، ويعتبر امتحان الحاسب الآلي والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة فقط.


مواعيد امتحانات المعاهد الأزهرية

 

حدد الأزهر الشريف، مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

وبالنسبة إلى مواعيد امتحانات النقل بالمعاهد الأزهرية الابتدائية، فقد بدأت يوم السبت 8 يناير 2022 للفصل الدراسي الأول، ويوم السبت الموافق 7 مايو 2022 للفصل الدراسي الثاني، والدور الثاني في يوم السبت 17 يوليو.

بينما كانت  امتحانات النقل بالمعاهد الإعدادية يوم السبت الموافق 8 يناير 2022 للفصل الدراسي الأول، ويوم السبت الموافق 7 مايو 2022 للفصل الدراسي الثاني، والدور الثاني في يوم السبت 17 يوليو.

 

أما امتحانات النقل بالمعاهد الثانوية الأزهرية، فتبدأ يوم الإثنين 24 يناير 2022 للفصل الدراسي الأول، ويوم السبت 14 مايو للفصل الدراسي الثاني، والدور الثاني يوم السبت 16 يوليو.
 

الشهادة الإعدادية الأزهرية طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول اللغة الإنجليزية المستوى الرفيع مواعيد امتحانات المعاهد الأزهرية

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