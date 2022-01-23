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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وصل إلى صدره.. شاهد رجل يتحدى الجليد من أجل وجبة طعام

الجليد
الجليد

تحدى رجل كندي عاصفة ثلجية وخرج من منزله في البرد القارس من أجل وجبة طعام من مطعمه المفضل، ولكن تحطمت آماله عندما وصل ليجد المطعم مغلقًا.

 

بعدما غطى الجليد نصف جسده، وقعت الصدمة كالصاعقة على رجل من تورتنو في كندا عندما وجد المطعم في سكاربورو مغلقًا.

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرجل جالسًا على ركبتيه في يأس أما المطعم الموجود في تورونتو بـ كندا.

 

خاض الرجل في جليد بلغ عمق الركبة للوصول إلى مطعم Nicey's Eatery في سكاربورو، لكن المحال الغذائية كانت قد أغلقت لساعات بسبب عاصفة ثلجية شديدة ضربت البلاد.

 

أثار المقطع سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي الطعام، إذ حصد أكثر من 28000 مشاهدة.

عاصفة ثلجية الجليد طعام مطعم جليد وجبة طعام البرد القارس اخبار المنوعات أخبار الترفيه

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