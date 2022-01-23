وصل إلى صدره.. شاهد رجل يتحدى الجليد من أجل وجبة طعام

تحدى رجل كندي عاصفة ثلجية وخرج من منزله في البرد القارس من أجل وجبة طعام من مطعمه المفضل، ولكن تحطمت آماله عندما وصل ليجد المطعم مغلقًا.

بعدما غطى الجليد نصف جسده، وقعت الصدمة كالصاعقة على رجل من تورتنو في كندا عندما وجد المطعم في سكاربورو مغلقًا.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرجل جالسًا على ركبتيه في يأس أما المطعم الموجود في تورونتو بـ كندا.

خاض الرجل في جليد بلغ عمق الركبة للوصول إلى مطعم Nicey's Eatery في سكاربورو، لكن المحال الغذائية كانت قد أغلقت لساعات بسبب عاصفة ثلجية شديدة ضربت البلاد.

أثار المقطع سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي الطعام، إذ حصد أكثر من 28000 مشاهدة.