البحرين ..إنتاج 11 مليون طن من كريات الحديد الخام خلال 2021

أعلنت اليوم شركة حديد البحرين، نجاحها في تسجيل معدل إنتاج قياسي يتجاوز 11 مليون طن من كريات الحديد الخام في العام 2021.

وبحسب صحيفة - الوطن البحرينية - فقد اشارت الشركة -في بيان لها-إلى أنها باتت في وضع أفضل من أي وقت مضى لتلبية الطلب المتزايد من قبل العملاء ودعم التعافي الاقتصادي العالمي ما بعد الجائحة.

وذكرت الشركة في بيانها قائلة : ستمكن الزيادة في الإنتاج الشركة للمساهمة في التحول نحو الحياد الكربوني الصفري، والذي يعتمد بصورة رئيسية على الزيادة الكبيرة في إستخدام الكريات لإنتاج الحديد بصورة أكثر فاعلية ونظافة واستدامة حول العالم.

واضافت : كما ينسجم هذا الإنجاز المهم للشركة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وخطة التعافي الاقتصادي واستراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) والتي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات وخلق الوظائف، حيث تساهم شركة حديد البحرين بأكثر من 4% في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 25% من الصادرات غير النفطية للمملكة وتوظيف 260 بحريني.