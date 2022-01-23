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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قبل إجراء الاختبارات الطبية.. عرض شائع يدل على الإصابة بـ "أوميكرون"

أعراض أوميكرون
أعراض أوميكرون

كشفت مفوضة الصحة العامة في مدينة شيكاغو الأمريكية أليسون أروادي، أن أحد أهم الأعراض الذي قد يكون دليلا على الإصابة بمتحور "أوميكرون" حتى قبل إجراء الاختبارات الطبية هو التهاب الحلق.

وقالت أروادي، في مقابلة مع قناة "إن بي سي": "لاحظنا بالتأكيد أن التهاب الحلق هو علامة تنبؤ بالإصابة (بمتحور أوميكرون)".

وحثت المسؤولة بالصحة الأمريكية المرضى الذين يعانون من أعراض الأنفلونزا والزكام على افتراض أنهم أصيبوا بفيروس كورونا، إلى أن يظهر الاختبار الطبي خلاف ذلك.

وبدوره، قال المختص الروسي في مجال المناعة، فلاديمير بوليبوك، في وقت سابق إن الأعراض المميزة لسلالة أوميكرون لفيروس كورونا هي التهاب الحلق الشديد واحتقان الأنف والسعال الجاف.

قال باحثون في بريطانيا أن أعراض أوميكرون مخادعة وتشبه أعراض البرد، حيث يشعر مصابوا أوميكرون بحكة في الحلق وسيلان للأنف وعطس وتكسير وآلام في العضلات وصداع رأس  وقد يصاحب ذلك قيئ أو إسهال، وقد يصل الأمر لضيق في التنفس .

وعلى هذا يقول الباحثون إن انتقال  عدوى "كوفيد 19" أكثر من مرة لبعض الأشخاص، ومن بينهم أطفال، أمر وارد، فهم في كلية كينجز لندن يقولون إنهم من خلال الدراسات وصلوا لاحتمال أن يكون نصف المصابون بالبرد مصابون في الحقيقة بأوميكرون دون أن يعلموا ، لأن الأعراض متشابهة أكثر من المتحورات السابقة.

وقالت  بيانات من وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، إن الإصابة بفيروس كورونا أكثر من مرة أمر وارد، يعتمد على عوامل عدة منها نوع المتحور وحالة الشخص المستهدف من التطعيم وغيرها.

وقال داني ألتمان أستاذ المناعة في "إمبريال كوليدج لندن" إن الإصابة بكورونا أكثر من مرة أمر وارد، بسبب ارتباك الجهاز المناعي لجسم الإنسان من متحورات الفيروس، وعدم قدرته على التعرف عليها في بعض الأحوال، فضلا عن طول فترة الوباء الذي تجاوز سنتين حتى الآن.

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