الصحف الكويتية اليوم: أوميكرون يخيم على مجلس الأمة ورفع الجلسة الخاصة.. بايدن يحذر روسيا من عواقب الإقدام على غزو أوكرانيا.. وكورونا تجبر رئيسة وزراء نيوزيلندا لتأجيل زفافها

الكويت.. وزير الصحة يصدر 3 قرارات في شأن تسجيل وتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية

الإمارات: نمتلك حق الردّ ومنع أي عدوان على أراضينا

الناصر من بيروت: على لبنان ألا يكون منصة للتهجم على أشقائه

استقالة قائد البحرية الألمانية بعد تصريحات عن بوتين

الأمم المتحدة: إمكانية ظهور سلالات أخطر من أوميكرون



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، أوضحت صحيفة القبس اعلان وزارة الصحة عن تسجيل 4148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) أمس السبت يرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 493107.

وقال المتحدث باسم «الصحة» د ..عبدالله السند إنه تم تسجيل 4991 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 446128، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.52%.

ذكرت صحيفة الراي أن وزير الصحة الدكتور خالد السعيد أصدر ثلاثة قرارات وزارية بتنظيم تسجيل وتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصحية وتنظيم الوصفة الطبية في القطاعين الحكومي والخاص في إطار الحرص على تطبيق أفضل وأحدث المعايير العالمية لصحة الإنسان وسلامته.

أفادت صحيفة الجريدة بان جلسة المجلس الخاصة اليوم الأحد تم رفعها لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب اللازم لعقدها.

وكان المجلس وجه في وقت سابق الدعوة إلى عقد الجلسة الخاصة اليوم بناء على طلب نيابي للنظر في الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون تنظيم القضاء في شأن مسائل الجنسية.

وفي سياق متصل أشارت الراي إلى ثبوت إصابة 3 نواب حتى الآن بكورونا إثر إجراء الفحص الروتيني.

ونقلت صحيفة الأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن رد هيئة «الإفتاء» حول جواز دخول المرأة المجال العسكري للعمل في الوظائف الطبية والتمريضية والمهن الفنية المساندة سيصدر قبل جلسة الأربعاء المخصصة للتصويت على تجديد الثقة بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.

وتوقعت مصادر مطلعة أن تنص الفتوى على أنه لا يجوز للمرأة التجنيد أو التسليح، لكن يجوز لها العمل عند «الاضطرار والضرورة»، والأفضل لها العمل في مجالات التعليم والطب والتمريض.

قالت صحيفة الوطن إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد بعث ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود سائلا المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة الأنباء إلى دعوة د ..أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الأعمال الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا أن الهجوم الحوثي على بلاده يعد اعتداء سافرا، وأن الإمارات لن تتوانى في الدفاع عن سيادتها وأمنها الوطني، وهي تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للرد ومنع أي اعتداء على أراضيها. وجاء خلال لقاء قرقاش مع المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، والذي نقل تضامن الولايات المتحدة الأميركية مع دولة الإمارات في وجه الهجوم الإرهابي الحوثي.

وأوضحت صحيفة الجريدة أنه من المقرر أن تعقد الجامعة العربية، اليوم، برئاسة الكويت، اجتماعاً طارئاً، لمناقشة الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها أبوظبي وتسببت بمقتل 3 وإصابة 6.

ونقل عن مندوب الكويت الدائم لدي الجامعة العربية السفير أحمد البكر، قوله إن "الدورة غير العادية جاءت بناء على طلب الإمارات وتأييد الكويت ودول عربية أخرى".

ذكرت صحيفة الأنباء أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ د.أحمد الناصر، اعتبر أن «لبنان أيقونة متميزة في العالم العربي وقال: نؤكد على ضرورة عدم تدخله في شؤون أي دولة عربية»، مشيرا إلى أن «زيارته للبنان تعد في إطار الجهد الدولي لإعادة الثقة به.

وأعلن الشيخ د.أحمد الناصر في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب في بيروت أنه «يحمل 3 رسائل أولها: التعاطف مع الشعب اللبناني، وثانيها: لا نريد أن يكون منصة للتهجم على الدول العربية والخليجية، وثالثها: ان يلتزم لبنان بالإصلاحات المطلوبة منه.

أشارت صحيفة الراي إلى اعلان سيول اليوم أن كوريا الجنوبية استخدمت 18 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في مصارف كورية لتسوية متأخرات طهران لميزانيات الأمم المتحدة، مما سيسمح لإيران باستعادة حقها في التصويت في المنظمة الدولية بسرعة.

وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية في بيان إن هذه الدفعة أنجزت بالتعاون مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة بعدما تقدمت إيران «بطلب عاجل» لدفع المبلغ المترتب عليها.



دوليا، قالت صحيفة الجريدة إن إحصاء لرويترز أظهر أن أكثر من 343.66 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و933744.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

أشارت صحيفة الوطن إلى تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إمكانية ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا ستكون أخطر من متحور "أوميكرون" الذي أثار موجة غير مسبوقة للإصابات بالعالم.



وقال غوتيريش، في كلمة ألقاها أمس الجمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "علينا الانتقال إلى نظام حالة الطوارئ في المعركة ضد كوفيد-19. أوميكرون تحذير جديد، النسخة التالية ممكن أن تكون أخطر".

أوضحت صحيفة الراي تحذير الرئيس الامريكي جو بايدن روسيا من عواقب الإقدام على غزو أوكرانيا متعهدا برد بلاده وحلفائنا وشركائنا بشكل سريع وحازم عليها حال قيامها بذلك.

وذكر البيت الابيض في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء بايدن مساء امس السبت بفريقه للأمن القومي في كامب ديفيد لمناقشة الإجراءات العدوانية الروسية المستمرة تجاه أوكرانيا.

أفادت صحيفة الأنباء باستقالة قائد البحرية الألمانية، كاي أشيم شونباخ، من منصبه بعد تصريحات مثيرة للجدل بشأن الأزمة في أوكرانيا، بحسب ما أعلن ناطق باسم وزارة الدفاع السبت.

وسيترك نائب الأدميرال الذي اعتبر خلال اجتماع لمجموعة دراسات عقد الجمعة في نيودلهي، إن ما يريده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو "الاحترام" وأن فكرة غزو روسيا لأوكرانيا "حماقة"، منصبه "بشكل فوري"، كما أوضح الناطق لوكالة فرانس برس.

قالت صحيفة القبس إن رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن اضطرت لتأجيل زفافها، للتعامل مع عودة انتشار وباء كوفيد-19 والمتحور أوميكرون.

وقالت أرديرن «زفافي لن يحدث» بعدما أوضحت بالتفصيل هذه القيود الجديدة التي تشمل تحديد عدد الأشخاص في تجمع أو حدث ما بـ100 شخص كحد أقصى.

وأضافت «لقد انضممت للتو إلى العديد من المواطنين النيوزيلنديين الآخرين الذين مروا بتجربة مماثلة بسبب الوباء وأنا أعتذر من كل الأشخاص الذين يواجهون مثل هذا السيناريو».

