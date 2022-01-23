محافظ كفر الشيخ يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ 70 لعيد الشرطة المصرية، وثورة 25 يناير.

وقال محافظ كفر الشيخ، خلال برقية التهنئة، «بمشاعر تفيض إعزازًا لشخصكم العظيم وتقديرًا لقيادتكم الرشيدة وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالي وأبناء محافظة كفر الشيخ، أتقدم بخالص التهاني القلبية، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة الــ 70، وثورة 25 يناير، متمنياً لكم دوام التقدم والنجاح، ولمصرنا الغالية دوام الرقي والازدهار».

وتابع «ويسجل التاريخ لكم بكل التقدير والعرفان وحرصكم على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية سائلين المولى أن يعيد هذه المناسبة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، داعياً الله العلي القدير أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز... حفظ الله مصر واحة للخير والأمان .. وكل عام وفخامتكم بخير».





كما بعث اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ببرقيات مماثلة لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأيضاً للواء محمود توفيق، وزير الداخلية بهذه المناسبة، معرباً عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لهيئة الشرطة من ضباط وجنود بهذه المناسبة التاريخية.



وأشار المحافظ إلى أن رجال الشرطة البواسل سيظلون دائماً مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري العظيم والذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره .



كما بعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ببرقية تهنئة مماثلة إلى اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، مهنئاً ضباط وجنود الشرطة العاملين بالمحافظة، بعيد الشرطة الـ 70.