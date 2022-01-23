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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

رحم الله شهداء مصر الأبرار.. رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ السيسي بعيد الشرطة

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ 70 لعيد الشرطة المصرية.


وجاء في البرقية: «الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يطيب لي ولأسرة جامعة كفرالشيخ أن أتقدم لكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة ، ولوزارة الداخلية قيادةً وضباطًا وأفرادًا ولجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة».

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وفي ذات السياق، هنأ رئيس جامعة كفرالشيخ، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ ، واللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ، ورجال الشرطة البواسل.


وأضاف «دسوقي»، بأن رجال الشرطة البواسل لهم عظيم التقدير على التضحيات المبذولة في سبيل حماية المواطنين، وإنفاذ القانون واستقرار البلاد والتصدي للمخططات الإرهابية ، التي تستهدف استقرار الوطن ، وأدعو الله عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبرار ، وأن يحفظ وطننا العزيز من كل مكروه وسوء، وأن ينعم عليه بالخير والأمن والازدهار والسلام في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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